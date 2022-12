25 000€, 700Km d'autonomie : les futures Volkswagen électriques pleines de promesses

Pas de 800V avant 2030 ?

700Km d'autonomie

Une voiture électriques à 25 000€

Sans renier les plans de son prédécesseur mais en mettant un gros coup de frein sur les investissements,, tout en maitrisant mieux les coûts. Alors que l'on attendant une toute nouvelle plateforme grand-public dès 2025 avec la fameuse, cette dernière (transverse à toutes les marques) ne pourrait arriver que bien plus tard.Il faudra finalementutilisée actuellement sur toute la gamme grand-public, ID.3, ID.4, ID.Buzz et les déclinaisons de Cupra, Skoda ou encore Seat (Enyaq, Born etc.)Sous couvert de vouloir rentabiliser l'existant, notamment sur le plan logiciel, les améliorations devraient être à la marge.. Les puissances de charge seront également toujours assez modeste, on évoque 170 à 200kW (contre 130 à 170 sur la gamme actuelle).(mais dans la moyenne malgré tout), ce qui a un impact majeur sur les autonomie. Avec les mêmes accumulateurs, Tesla offre souvent 100Km de plus y compris sur autoroute !, on évoque l'arrivée de batteries de 100 à 110kWh, ce qui ne serait pas superflus sur des ID.5 et autres Enyaq vendus parfois plus de 70 000€. Mais tout ceci risque d'alourdir sensiblement les machines...Autre promesse du groupe,, l'arlésienne chez bien des constructeurs (y compris Tesla) mais qui permettrait de rendre l'électrique plus abordable. S'il existe bien des véhicules à ce prix (comme la eUP), ils n'offrent qu'une autonomie limitée à la ville pour l'instant.Reste enfinet permettre de réaliser des mises à jours bien plus profondes du véhicules, façon Tesla, tout en offrant un niveau d'intégration bien supérieur à l'ID.Software actuel (qui vient de passer en version 3.0 sans grand changement majeur). Là encore, il est probable que Volkswagen continue de faire évoluer son OS, sans basculer chez Android Automotive, comme chez Renault, Ford ou Stellantis notamment.