VE : le F-150 sauve des coupures de courant, Microlino en Test et des cadeaux chez Tesla

Les Ford Ford F150 Lightning et Kia Niro EV ont la particularité de, à des puissances variables (plutôt 3kW chez les coréens, à plus de 11kW chez Ford).Durant le dernier tremblement de Terre qui a secoué la Californie, certains revendeurs, comme, suite à une longue coupure de courant. Cet hiver, même en France, ce genre de fonctionnalité pourrait se montrer bien utile... dommage que Tesla (et bien d'autres) ne proposent toujours pas de pouvoir utiliser la batterie pour y brancher des appareils en 220V !Dans certains pays (Australie et Nouvelle Zélande) mais peut-être bientôt en France,Pour rappel,. Mais à plus de 3000€ l'option de changement de file assisté, qui nécessite quand-même un petit coup de volant, voilà qui est bien cher payé. Comme vous avez pu le voir dans notre vidéo ci-dessous,, qui sans doute doute l'une des pires du marché actuellement (malgré une IA pourtant au plus haut niveau).Puisqu'on est chez Tesla, regardezSi vous rêvez de finir votre vie en 100% électrique, il faudra vous déplacer en Hollande pour votre. Avouons qu'une voiture silencieuse et discrète devant l'Eglise ou au cimetière ne serait parfois pas plus mal dans ces moments-là.Enfin, en guise de petit cadeau de Noël,, Renault Twizy et mêmes des petites Fiat100 et autres Honda e.