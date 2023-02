Google Maps, des Live Activities sur l'iPhone et des données pour les VE

Google Maps se met aux Live Activities

Maps s'occupera aussi des VE

une carte immersive et intuitive qui réinvente la façon dont vous explorez et naviguez, tout en vous aidant à faire des choix plus durables

Les utilisateurs pourront recevoir les Temps d'Arrivée Estimé (ETA en VO) mais des directions en temps réel pour la conduite, le vélo, la marche, les transports en commun et d'autres formes de navigation, sans avoir à déverrouiller leur iPhone ni à ouvrir l'application.notamment en cas de changement de parcours, pour la vue immersive et la vue en direct. Pour les utilisateurs d'iPhone 14 Pro et Pro Max, ces dernières s'afficherontParmi les autres nouveautés, la possibilité de rechercher des transports en commun, des restaurants ou encore des magasins via la fonction Live View AR sera déployée cette année, à de. Elle arrivera à Barcelone, Dublin et Madrid après son lancement à Londres, Los Angeles, New York,, San Francisco et Tokyo. Mais il faudra attendre tout de même le mois de novembre pour cela ! La recherche avec Live View peut être lancée rapidement à partir de l'icône de l'appareil photo dans la barre de recherche.Ces conducteurs pourront ainsi retrouver, sur un voyage qui nécessitera un arrêt de charge, le meilleur arrêt possible en fonction de, tels que le niveau de charge et la consommation d'énergie attendue.Maps repèrera également les. Enfin les résultats de recherche afficheront des alertes si certains endroits -comme un supermarché- disposent des bornes de charge sur place, ce qui permettra de choisir un magasin pour faire ses courses et, dans le même temps, d'y recharger son voiture.Tout ceci est la suite de la volonté affichée de Google de faire de son app