VE : Lucid moins chère, YouTube chez Mercedes, ID.2 en vadrouille, 2-Pedals chez Porsche

Une Lucid à 80 000€ ?

YouTube chez Mercedes !

La Volkswagen ID.2 surprise en Scandinavie

Porsche ne veut pas de 1-Pedal

conduite à un pied

qu'il existe une manière plus efficiente de conduire une voiture électrique

. Sa batterie de 88 kWh offre en effet 653Km WLTP ! Il s'agit en revanche d'une propulsion (435 ch et 550 Nm de couple). Elle charge à 250 kW (comme Tesla) et abat le 0 à 100 en moins de 4,5s. Proposée à un prix de 87 400 $ (un peu plus de 80 000€), cela reste beaucoup moins cher que la Model S.: le MB.Os restera un système développé en interne.En revanche, la firme allemande s'équipe de nombreux partenaires :. Le premier gérera le coeur de son architecture hardware, Luminar sera en charge des LIDAR et enfin Google viendra apposer quelques services comme Maps ou encore YouTube, toujours absents du systèmes MBUX actuel. D'autres éditeurs, commepourraient également débarquer sur la plateforme.. Plus courte et compacte que l'ID.3, elle devrait aussi être nettement moins chère, on parle de 20/25 000€. Cette polo électrique devrait être une traction, si l'on en croit les images, qui affiche une trappe de charge à l'avant.. En effet, relâcher l'accélérateur permet à la fois de freiner et de recharger, tout en économisant les plaquettes.. D'ailleurs chez Porsche, Martin Reichenecker, l'un des ingénieurs les plus respectés du monde automobile allemand, a récemment déclaré, estimant que. En clair, mieux vaut laisser filer la voiture...