Coup d'oeil sur la Lucid Air (vidéo à Genève) concurrente de la Tesla Model S

Une limousine grand-luxe

Routière plutôt qu'urbaine

L'impressionnante fiche technique

• 653 à 832 km d’autonomie (610 km pour la Model S)

• Batterie jusqu'à 113 kWh (100 kWh pour la Model S)

• Longueur de 4,97 mètres

• Coffre 420 + 200L (804L pour la Model S)

• Charge à 300 kW maximum (250 kW pour la Model S)

• Charge AC en 22kW

• 0-100 km/h y en 2,5s (comme la Model S)

• Jusqu'à 1080CV / Vmax 270 km/h

• 68 000€ en France (83 900 pour une Model S Grande Autonomie)

Premières sorties en Europe début 2023

• Air Pure

• Air Touring

• Air Grand Touring

• Air Grand Touring Performance

La rédaction vous conseille : VE : le Fisker Ocean en production, des écrans pliés chez Toyota bZ, et un SUV Lucid Gravity en 2024

Avec ses 5m de long, ses sièges en cuir massants et son intérieur ultra-cosy,. Le tarif ne devrait d'ailleurs pas démarrer sans un chèque d'au moins 100 000€/CHF sur le Vieux Continent.Si nous n'avons pu nous installer que quelques minutes à bord, ce fut déjà suffisant pour apprécier-Sylwia a notamment adoré les différents programmes de massage ainsi que les réglages pour optimiser l'assise.pour le troisième passager : elle est large, suffisante pour accueillir un adulte de bonne taille ou un siège-auto, mais un peu dure, et l'accoudoir replié n'est pas non plus des plus agréable pour le dos. L'espace aux jambes est royal, et l'insonorisation impressionnante -du moins dans le show-room, à voir sur la route.-il y a certes quelques boutons tactiles, mais l'on est bien loin de l'inflation de commandes comme chez Audi ou BMW par exemple., avec une interface soignée, mais qui manque clairement de réactivité et d'ergonomie. Une petite tablette (là encore, comme chez Audi/Porsche) est présente au niveau de la console centrale et permet d'afficher la cartographie ou certaines options de la voiture. J'étais un peu, mais des mises à jour OTA sont déjà prévues pour améliorer la fluidité des menus.Enfin,. Mais quel dommage d'avoir enfermé les zones de charge des téléphone aussi profondément ! Chez Tesla, les Smartphones sont visibles et permettent d'afficher Waze ou Google Maps sans support externe.Si l'on s'interrogeait sur la capacité des équipes à avoir, il est clair que la voiture est loin d'être adaptée aux petites ruelles de Genève., d'autant que le rayon de braquage s'annonce énorme et la voiture très basse. Ces dimensions très américaines profitent toutefois aux passagers, dont la sensation d'espace est découplée par cet immense pare-brise qui s'allonge depuis le capot jusqu'à la moitié de l'habitacle, donnant l'impression que les pare-soleils flottent littéralement au dessus de nous.Avec, ce qui est vraiment énorme pour une berline. En revanche, l'absence de hayon pénalisera les transports de mobilier ou même pour une simple poussette un peu trop haute.Lucid, qui fournit par ailleurs des composants pour la Formule-E depuis plusieurs années déjà,(74kg vs 134kg chez Tesla) ou encore avec un coefficient de pénétration dans l'air de 0,21 (vs 0,23 pour la Tesla).Pour le moment,. Reste que même les spécifications de base sont assez alléchantes :, confirmant une autonomie entre 500 et 600Km -comptez entre 400 et 600 sur autoroute, suivant les tailles de batterie.Pour le moment,, mais le constructeur nous a confirmé que les clients pourraient faire un petit tour (1 à 2H) dans les environs de Genève début 2023.Précisons enfin, qui n'est proposé que dans quelques pays (Suisse, Allemagne et Pays-Bas) pour le lancement. Evidemment, nous ne manquerons pas de vous donner nos premières impressions de conduite sur nos routes européennes en temps voulu !