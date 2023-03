Bridgestone analyse l'état des routes à l'aide de l'IA

Bridgestone Road Conditions

Un ensemble d'outils pour analyser l'état des routes

Bridgestone Road Conditions veut contribuer à accroître la sécurité et le confort sur la route en fournissant des informations en temps réel sur les dégradations des chaussées. Cela permet la maintenance préventive des routes, la planification des infrastructures et l'optimisation de la circulation. Ces solutions de données avancées joueront un rôle fondamental dans la transformation numérique de la mobilité du futur, permettant le développement de villes intelligentes, de services de mobilité ainsi que de véhicules connectés et autonomes. Pour donner suite à l'engagement Bridgestone E8, notre nouveau portefeuille de solutions de données contribue à un avenir de mobilité plus durable et plus sûr.

La branche Mobility Solutions de Bridgestone présente ainsi Road Conditions, un portefeuille de solutions afin de collecter et d'analyser les données provenant des véhicules connectés à son outil de gestion de flotte Webfleet. Les données sont anonymisées et la géolocalisation et leur traitement par les algorithmes de la firme permettent. Bridgestone Road Conditions s'appuie sur les capteurs et les données télématiques du véhicule afin de localiser avec précision les dégradations de la chaussée et de définir la gravité des irrégularités de la chaussée.La firme peut ensuite fournir, en analysant les données provenant de plusieurs capteurs de véhicules connectés ainsi que les données des caméras (traitées via l'outil Edge AI en temps réel sur l'appareil). Bridgestone garantit la confidentialité des données, et seules les informations anonymisées sont téléchargées sur les serveurs afin de pouvoir proposer une analyse plus approfondie. Selon Raghunath Banerjee, VP Data Solutions de Bridgestone Mobility Solutions :, au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Suisse et en Autriche.