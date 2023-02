La grosse batterie (768Wh) River 2 Pro d'EcoFlow est disponible en France

EcoFlow River : une gamme de batteries de 256 à 768Wh

• 256 Wh• 300 W (600 W avec le mode X-Boost )• 5 ports• 3,5 kg• 299€

RIVER 2 Max

• Sortie 512 Wh• 500 W (1600 W avec le mode X-Boost )• 9 ports• 6 kg• 599€

RIVER 2 Pro

• 768 Wh• 800 W (1600 W avec le mode X-Boost )• 7,8 kg• 10 ports• 799€

Des batteries durables

le lancement de la série RIVER 2 renforce l'engagement d'EcoFlow en faveur d'une innovation significative qui résout des problèmes concrets. Avec les perspectives économiques et environnementales incertaines, nous souhaitons offrir une énergie propre et accessible à tous et partout. La série RIVER 2 d’EcoFlow rend cela possible, en proposant des solutions d'énergie pratiques, flexibles et abordables pour les activités de plein air ou lors de coupures de courant à la maison.

On en profite également pour vous rappeler l'existence de notre nouvelle série EcoTech, dédiée à l'auto-consommation, panneaux solaires et batteries. En pleine crise énergétique, celle-ci permettra de toucher des sujets sensibles et d'actualités comme l'auto-consommation, aux panneaux solaires, aux batteries nomades, à la gestion d'électricité.



La River 2 Pro vient donc coiffer aujourd'hui la gamme River du fabricant EcoFlow en proposant, 10 ports dont 3 prises murales, 3 ports USB-A, un port USB-C, et 3 entrées (charge sur secteur, allume-cigare et panneaux solaires), le tout pour un poids de 7,8 kg permettant d'alimenter vos différents appareils même lorsque vous êtes loin d'une prise de courant.La charge rapide est de la partie et permet de renflouer la batterie à 80% en 48 minutes et 100% en 70 minutes., le tout avec des tarifs s'échelonnant de 299 à 799 euros.La série River 2 d'EcoFlow(LFP), les mêmes qu'utilise Tesla (et d'autres) pour leurs véhicules électriques. Ces modèles supportent mieux les températures compliquées, les grosses chaleurs, et peuvent être chargées à 100% sans aucun souci. Avec 3 000 cycles (contre 500 en moyenne chez la concurrence), cela permet par exempleVous avez le temps de voir venir. La garantie est toutefois limitée à 5 ans. Selon Bruce Wang, PDG d'EcoFlow,