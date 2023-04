On Refait la F1 : première émission avec Éric Boullier !

On Refait la F1 avec Éric Boullier

Nous sommes fan de tech mais aussi de Formule 1 !



Aussi, à force d'entretenir des conversations dans les couloirs de nos studios au VillagabyCA Paris, Éric BoullIer, patron du GP de France, ex team manager de Mc Laren, dont les locaux de la start-up est voisine de la notre, nous a encouragé à filmer nos conversations enflammées que nous menions après chaque grand prix !



C'est ainsi qu'est née le projet On refait la F1, l'alter ego d'On refait le Mac pour le sport auto, avec une pointe d'humour et de mauvaise foi en plus !



Nous avons tourné un pilote avec comme arbitre et Team Manager Éric Boullier que nous ne souhaitions pas diffuser, le temps de trouver un ton et la formule.

Force est de constater, en toute objectivité bien sûr, que nous l'avons vite trouvé. Aussi, alors que l'émission ne dispose pas d'habillage, tous nos proches nous encouragent à la diffuser. Dont acte ! C'est encore perfectible sur la forme, mais nous espérons que vous prendrez simplement du plaisir à la regarder !



L'idée est que vous puissiez via les commentaires, nous faire remonter vos remarques avec une idée toute simple, devenons continuer et vous proposer en amont de chaque grand prix, un épisode d'On refait la F1 !

