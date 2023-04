Quelle durée de vie des batteries ? Voici les chiffres surprenants de Tesla !

Quelle durée de vie des batteries ?

On nous demande souvent : Aurai-je besoin de remplacer ma batterie à un moment donné dans le futur ? La réponse est non.



Comme nous vendons des véhicules électriques depuis plus d'une décennie, nous disposons d'un ensemble de données fiables qui nous montre la dégradation de la batterie au fil du temps.



Nous estimons qu'un véhicule est mis au rebut après environ 200 000 miles d'utilisation aux États-Unis et environ 150 000 miles en Europe. Même après 320 000 km d'utilisation, nos batteries ne perdent en moyenne que 12 % de leur capacité.

Une dégradation très lente

L'âge de la batterie a son importance

Le kilométrage n'est qu'un facteur de rétention de la capacité de la batterie ; l'âge de la batterie est également un facteur important. Les chiffres de rétention à des kilométrages inférieurs ci-dessus reflètent probablement l'impact de l'âge, tandis que les valeurs de kilométrage plus élevées, qui proviennent de véhicules à forte utilisation, reflètent probablement moins d'influence de l'âge de la batterie. Les performances des nouvelles chimies (non présentées ici) peuvent varier et nous prévoyons d'étendre la divulgation une fois que nous aurons suffisamment de données.

Leader mondial en matière de véhicules électriques,... Il n'est pas rare de croiser une Model S d'ancienne génération affichant plusieurs centaines de milliers de kilomètres, toujours avec sa batterie d'origine.Chose rare,sur la dégradation progressive de ses batteries, affichantCes données sont, qui embarquent une capacité généralement élevée. Même si quelques Model S avaient des petites capacités au début (60 kWh), la plupart offrent désormais entre 90 et 100kWh. On peut donc appliquer ces conclusion aux Model 3 et Model Y dont les batteries oscillent entre ~60 et ~80kWh.Autre information intéressante,est assez plate :Comme vous pouvez le voir,(les premiers 30/40 000 Km) et la dégradation est ensuite moins prononcée. Dommage que Tesla ne fournissent pas des exemples de voitures plus kilométrées (600 000 à 1 million de kilomètres) afin de savoir quelle est la durée de vie maximale d'une batterie à 80% par exemple.Tesla précise aussi queVoilà de quoi largement rassurer les futurs acheteurs (et les actuels propriétaires) :, sauf à avoir un usage très intensif, comme les taxis et autres profession de la route ou une durée de vie plus importante -on croise encore souvent d'anciennes Model S de 2013 dans nos rues !Enfin, il sera intéressant de voir si les actuelles Model 3 (dont les technologiques de batteries sont plus récentes),. Pour préserver sa batterie, Tesla encourage souvent à ne charger qu'à 80% lors d'un usage quotidien -sauf sur les LFP, justement. Il est également coutumier d'entendre qu'en évitant de, la batterie est moins sollicitée et vieillit également moins vite -une information qui n'a pas été relevée par Tesla dans le rapport.