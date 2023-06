Ecran incurvé de 21" : le nouvel i-Cockpit de Peugeot nous fait enfin rêver !

Un i-Cockpit de 21" au dessus du volant

Un écran coupé en deux

couper l'écran en deux

Une console centrale revue

démarrer/arrêter

Annoncée depuis l'année dernière, la nouvelle génération promet enfin du renouveau !Peugeot revient dans la course, même si l'on peut aussi se dire que tout ça aurait dû arriver un peu plus tôt..Sur les 208 et autres 3008,et les commandes dirigées vers le conducteur -on se croirait dans un avion de chasse.En revanche,. Suivant le gabarit de l'individu, pas toujours facile de trouver la bonne position sans devoir faire de sérieux compromis.Sur cette nouvelle version,, comme dans les récents Toyota Bz4x (test à venir sur Mac4Ever). A l'usage, l'idée est intéressante car il s'agit d'un bon compromis entre l'afficheur tête haute (très loin dans la vitre) et l'écran sous le volant.et les différentes aides (lecture de panneau, régulateur...) tandis que sur le droit, l'écran multimédia sera accessible au passager pour régler la musiquer, accéder aux paramètres du véhicule ou encore la climatisation., Peugeot rentre en fait dans la norme car Mercedes et les autres ont déjà coloré leurs intérieurs depuis des années déjà.Autre nouveauté,, qui n'arrive pas au volant (comme chez tout le monde) mais juste à côté d'un boutond'un autre âge.et n'a pas l'air d'offrir beaucoup de rangement en dehors des porte-gobelets et d'un accoudoir central ouvrant -mais pas réglable en hauteur.A priori, Stellantis ne devrait finalement pas adopter l'OS du géant américain (également utilisé chez Renault ou encore Volvo). Le problème, c'est que sans un OS moderne, les clients risquent de devoir attendre longtemps avant de voir arriver YouTube, Netflix, des jeux ou même des applications de recharge de borne, de paiement en ligne... Bref, ce qu'avait déjà inventé Tesla il y a 10 ans déjà !