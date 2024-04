Google va déployer son propre réseau Localiser

Une autre alliance contre le harcèlement

aider à lutter contre l’utilisation abusive des dispositifs de localisation Bluetooth

En effet, ce réseau va permettre d-tout à fait comme Localiser. Cela fait déjà près d'un an que Google a annoncé une mise à jour en profondeur de son réseau Find My Device (ou Localiser mon appareil, en français).Lors de la Google I/O 2023, la conférence des développeurs, la firme a déclaré vouloirDepuis cette date, le service a pris un peu de retard, mais apparemment ce serait la faute... d'Apple.via un nouveau menu dans les paramètres d'Android et trois niveaux de détection : le premier (par défaut) actif en permanence et sur l'ensemble du globe, le deuxième restreint à certaines zones d'affluence, le troisième pour désactiver la connexion à un appareil perdu.En mai dernier,, un partenariat bien intéressé pour empêcher que leurs produits soient utilisés pour localiser des personnes.A cette époque, il s'agissait d'une, une organisation de développement de normes de premier plan. Les parties intéressées avaient été invitées et encouragées à examiner et à apporter toute suggestions dans les trois prochains mois.Cette alliance pour le moins inattendue a d'ores et déjà reçu. Tous ont en effet intérêt à ne pas voir leur responsabilité mise en jeu directement par le détournement des balises, ou indirectement pour ne pas avoir travaillé sur un encadrement technique minimal.