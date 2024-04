La dernière fonction des trackers GPS d'Invoxia va déplaire aux voleurs !

Deux usages clés :



● Aide à la police : en partageant le Dossier de vol avec les forces de l'ordre, les clients Invoxia fournissent rapidement des informations cruciales sur la localisation du bien volé, ce qui motive une intervention policière plus efficace et réactive. Contrairement à la déclaration traditionnelle de vol où la localisation devient inaccessible après le départ des victimes, le QR code permet un accès autonome et immédiat à ces données, améliorant ainsi la réactivité des forces de l’ordre.

● Facilitation des formalités d'assurance : le Dossier de vol Invoxia est un outil précieux lors des démarches auprès des compagnies d'assurance. Il permet de démontrer la réalité du vol et de simplifier le processus de réclamation. Toutefois, le dépôt de plainte reste une étape obligatoire dans ces situations.