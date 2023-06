Voiture électrique en live : MG4, bornes 22kW, commodos Tesla, malus, vitesse sur autoroute

geek

Rendez-vous ici à partir de 21H :

- JC et Alex, les messieurs conso et tauliers de la Chaîne EV

- MaxBLD, fier représentant des nordistes et testeurs en série de VE

- Tesla_Geek, spécialiste de la marque d'Elon Musk

- ... et votre serviteur, qui apporte la petite touche "Tech" à l'émission

Les thèmes de la soirée

- La MG4 a-t-elle tué le game ?

- Faut-il rouler à 110 au lieu de 130km/h en voiture électrique?

- Tesla a-t-il raison avec son nouveau volant tactile sans commodo ?

- Peut-on compter sur les bornes publiques (11/22kW) pour la charge à destination ?

- Faut-il étendre le malus sur le poids aux véhicules électriques ?

- Débat surprise des abonnés

Cette émission a pour objectif de débattre avec des questions et des échanges sur plusieurs thématiques. Le panel de chroniqueur est toujours le même. Evidemment, de nombreuses questions proviennent justement de nos lecteurs/spectateurs, il ne faut donc pas hésiter à lancer des thématiques ou des angles que l'on aurait pu oublier en plateau.