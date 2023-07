BMW présente une étonnante moto électrique accessible dès 14 ans

BMW CE 02

de base

Une version accessible dès 14 ans

pleines

Avec ce nouveau modèle CE 02, BMW, ou tout du moins l'équipe marketing, entend créer un tout nouveau genre. Il ne s'agirait en fait ni d'un e-scooter ni d'une e-moto mais d'un e-Parkourer pensé pour les trajets urbains. Le (la ?) CE 02 affiche un design au moins aussi clivant et avant-gardiste que le CE 04 et. La version 11 kW est un équivalent 125cm³ accessible avec le permis A1 ou le permis B (formation de 7 heures obligatoire) pesant 132 kg et disposant d'une batterie de 3,92 kWh.BMW propose également une version 4 kW équivalente à un 50cm³ et accessible dès 14 ans, si vous avez le budget (l a hauteur de selle est adaptée aux petits gabarits avec 750mm). En effet,. Un budget un peu élevé pour un 50cm³.avec un écran couleur de 3,5 pouces, des projecteurs LED, l'ABS, l'ASC/RSC (pour Automatic Stability Control/Recuperation Stability Control), une transmission par courroie, des roues de 14 pouces, une fourche inversée assez massive, des freins à disques, une marche arrière, un port USB-C et le démarrage sans clé.(à peine plus de 3 heures pour la version 4 kW) grâce à une puissance de charge de 900W, et même de réduire ce temps à 3h30 en optant pour un chargeur de 1500W (en option au sein du pack Highline à 890 euros comprenant également des poignées chauffantes et uniquement disponible sur la version 11kW). Les deux modèles devraient être disponibles au court du premier semestre 2024.