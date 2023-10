BlinkSight, une startup française, a permis à Apple de concevoir l'AirTag

des origines françaises pour l'AirTag

Cette cession a eu lieu il y a déjà un certain temps, mais elle est restée totalement confidentielle en raison des clauses très strictes imposées par la société américaine

Qui est BlinkSight ?

optimiser les lignes de fabrication

D'après L'Informé,-on ne sait pas exactement quand, ni pour quel montant- dont les technologies lui auraient permis de concevoir sa désormais célèbre balise blanche.Pour le moment, les principaux intéressés demeurent silencieux sur l'opération et le site web de la firme est... Sur Societes.com (un site regroupant les informations légales, juridiques et financières des plusieurs millions d'entreprises françaises), on notera queSi l'on cherche un peu plus loin, on trouve, dont le siège est à Paris et dont le Président est -depuis le 6 juillet 2023- un certain. Or ce dernier se trouve être le(et non des moindres) -ce qui est confirmé quand on va vérifier sur le RCS de Paris en demandant des informations complémentaires.Précisons que BlinkSight a été, par d'anciens salariés de Philips et Ericsson. Elle était dirigée par Stéphane et Matthieu Mutz jusqu'en 2021.Côté technique,. Notons que cette réalisation a d'ailleurs été le fruit d'un partenariat entre l'institut belge de microélectroniqueet un centre de recherche néerlandais,Le but de cette puce était à la base industriel, elle devait permettre à des entreprises de localiser et suivre certains produits dans leurs enceintes et ainsi. Ce principe n'a pas échappé à l'œil vigilant d'Apple pour son AirTag et développer une utilisation tout à fait personnelle !