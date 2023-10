Le SmartTag 2 de Samsung sera-t-il plus efficace que l'AirTag ?

Un design revu et corrigé

Une localisation améliorée !

Disponibilité

: changement de design, support du UWB (comme le Galaxy S23 Ultra) etpar rapport à la génération précédente. Il est censé tenir près de 500 jours en utilisation normale avec une seule pile (et beaucoup plus en mode économie d'énergie). La première génération avait des petits airs de Tile, ressemblant à un carré avec des bords légèrement arrondi et un tout petit trou pour y passer un anneau., renforcée avec un anneau métallique, qui permettra de se fixer beaucoup plus facilement à un objet (sac, clé, bagage...).Tout comme Apple le fait avec ses produits, le SmartTag 2 ne fonctionne qu’avec des Samsung Galaxy. Il permet de(qui fonctionne comme Localiser à condition d'avoir le partage de connexion offline activé).L’app dispose désormais. Lors du passage à un autre smartphone Galaxy, le SmartTag 2 resynchronise automatiquement le smartphone Galaxy actuel avec le compte Samsung de l’utilisateur.Pour limiter toute utilisation abusive, Samsung a prévu une fonctionnalité anti-harcèlement(de marque Samsung ou non). Les coordonnées de l’utilisateur sont également cachées dès que le modeest activé. L’application SmartThings permettra ensuite de le désactiver.Il sera disponible pour 40 euros pièce (c'est un peu plus cher qu'un AirTag) auprès des revendeurs habituels, chez les opérateurs ainsi que dans la boutique officielle en ligne de Samsung. Il devrait également être disponible par pack de 4.