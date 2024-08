Une nouvelle trottinette "pour le dernier kilomètre" chez Ninebot avec l'E2 Plus II E

Segway-Ninebot E2 Plus II E

le dernier kilomètre

Cet été, la E2 Plus II E se pose comme l’une des grandes alternatives à la voiture ou au transport en commun pour les trajets de courtes distances. Objectif : réduire la congestion urbaine, notamment à Paris où les JO draineront un grand nombre de touristes étrangers. Et pour survivre dans cette jungle urbaine, Segway-Ninebot ajoute notamment des clignotants avant et arrière sur sa E2 Plus II E.

Une trottinette pour le dernier kilomètre

une meilleure expérience de conduite en résistant à la crevaison, pour une meilleure capacité d’absorption des chocs que des pneus pleins standards

Avec cette nouvelle trottinette au nom à rallonge, le premier constructeur mondial d’EDPM (pour Engins de Déplacement Personnel Motorisés) va. Cette nouvelle génération devra donc séduire les amateurs de trottinettes d'entrée de gamme pensées pourselon le constructeur.Pour cela, Segway-Ninebot dote sa E2 Plus II E, d'une certification IPX4 et de nouveaux clignotants au guidon pour garantir la sécurité de l'utilisateur.Selon le constructeur qui s'appuie sur l'actualité et les Jeux Olympiques de Paris 2024 :L'E2 Plus II E est dotée, apportant selon le constructeurCôté freinage, la nouvelle venue offre u, et un frein à tambour à l'arrière (les deux étant contrôlés par un seul levier).Niveau autonomie, sa batterie de 220 Wh permettra de parcourir(20 en mode Sport à 25km/h) sur une seule charge. Enfin, un écran LCD couleur de 2,8 pouces permettra de consulter la vitesse, l'autonomie restante et de choisir entre les modes disponibles, Standard, Eco, Drive et Sport. Notons que si l'App permettra de verrouiller la trottinette, de changer de mode de conduite, d'afficher l'autonomie et de mettre jour le firmware, ce modèle ne semble pas comaptible avec l'App Localiser. Dommage. Segway-ninebot ne donne pas de date de disponibilité ni de tarif officiel, mais