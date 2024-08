Les AirTags à leur prix le plus bas ! Parfait pour ne pas perdre ses affaires à la rentrée !

EN pack de 4 ou à l'unité !

Les avantages de l'AirTag !

. Apple permettant désormais de recevoir une alerte lorsque vous vous éloignez d'un objet lié à un AirTag (avec la possibilité d'exclure une liste de lieux, comme votre domicile,). Ces petits traqueurs seront toujours là pour vous aider à retrouver objets perdus et personnes disparues (toujours avec leur accord).La promotion permet d'opter pourau lieu de 129 euros sur l'Apple Store, ou de s'offrir une seule balise frappée d'une pommeParmi les nombreux avantages, avec iOS 17,. Les personnes contactées peuvent accepter ou refuser le partage, et le propriétaire pourra supprimer le partage quand il le souhaite au sein du menu listant les personnes associées à chaque AirTag.. Contrairement à certains traqueurs où il n'est pas possible de changer la batterie,Ces dernières sont censées offrir une autonomie d'un an environ sur une moyenne de quatre localisations demandées par jour. Mais cela peut varier en fonction des modèles de piles. Aussi certains des premiers AirTags ont commencé à fatiguer dès le mois de mai dernier, d'autres un peu plus tardivement ( voir comment changer la pile de ses AirTag ).