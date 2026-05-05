Le mini compresseur Xiaomi en promo : gonflez simplement vos pneus de voiture, vélo et trottinette !

Le compresseur Xiaomi Mi Air Pump 2

Un appareil très utile

C'est exactement ce que propose le compresseur Xiaomi Mi Air Pump 2 actuellement en promotion., d'un éclairage LED d'appoint qui pourra sauver la mise en certaines occasions, par exemple pour regonfler un pneu la nuit,(bar, psi, kpa, kg/cm²), d'un port USB-C pour la recharge (câble et adaptateur secteurs vendus séparément), de 5 modes de gonflage (libre, vélo, voiture, moto, et ballon), et d'un adaptateur pour valve française ainsi que d'une aiguille.Selon le constructeur, le compresseur Mi Air Pump 2 débite jusqu'à 15 litres d'air par minutes et 10 bar (150psi), et la batterie intégrée permettra de regonfler en moyenne (et selon les conditions du pneu à regonfler) 5 pneus de voitures en 6 minutes, 8 pneus de vélo en 3 minutes, ou encore 6 pneus de motos.. Bref, un petit boitier fort pratique qui pourra vous sortir d'un mauvais pas.