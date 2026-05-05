Le mini compresseur Xiaomi en promo : gonflez simplement vos pneus de voiture, vélo et trottinette !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Disposer d'un compresseur d'air compact peut s'avérer fort pratique, qu'on le place dans un véhicule ou dans un sac afin de remettre un peu de pression dans un pneu, ou pour gonfler rapidement et sans effort un ballon ou un matelas. Une promotion permet aujourd'hui de s'offrir ce modèle Xiaomi au meilleur tarif.
C'est exactement ce que propose le compresseur Xiaomi Mi Air Pump 2 actuellement en promotion. Ce petit boitier mesurant 124 x 71 x 45,3 millimètres est doté d'une batterie intégrée de 2 000 mAh, d'un éclairage LED d'appoint qui pourra sauver la mise en certaines occasions, par exemple pour regonfler un pneu la nuit, d'un écran permettant de visualiser la pression capable d'afficher 4 unités (bar, psi, kpa, kg/cm²), d'un port USB-C pour la recharge (câble et adaptateur secteurs vendus séparément), de 5 modes de gonflage (libre, vélo, voiture, moto, et ballon), et d'un adaptateur pour valve française ainsi que d'une aiguille.
Selon le constructeur, le compresseur Mi Air Pump 2 débite jusqu'à 15 litres d'air par minutes et 10 bar (150psi), et la batterie intégrée permettra de regonfler en moyenne (et selon les conditions du pneu à regonfler) 5 pneus de voitures en 6 minutes, 8 pneus de vélo en 3 minutes, ou encore 6 pneus de motos. Il sera possible de choisir la pression désirée via l'interface et le compresseur s'arrêtera automatiquement une fois cette dernière atteinte. Bref, un petit boitier fort pratique qui pourra vous sortir d'un mauvais pas.
Le compresseur Xiaomi Mi Air Pump 2
C'est exactement ce que propose le compresseur Xiaomi Mi Air Pump 2 actuellement en promotion. Ce petit boitier mesurant 124 x 71 x 45,3 millimètres est doté d'une batterie intégrée de 2 000 mAh, d'un éclairage LED d'appoint qui pourra sauver la mise en certaines occasions, par exemple pour regonfler un pneu la nuit, d'un écran permettant de visualiser la pression capable d'afficher 4 unités (bar, psi, kpa, kg/cm²), d'un port USB-C pour la recharge (câble et adaptateur secteurs vendus séparément), de 5 modes de gonflage (libre, vélo, voiture, moto, et ballon), et d'un adaptateur pour valve française ainsi que d'une aiguille.
Un appareil très utile
Selon le constructeur, le compresseur Mi Air Pump 2 débite jusqu'à 15 litres d'air par minutes et 10 bar (150psi), et la batterie intégrée permettra de regonfler en moyenne (et selon les conditions du pneu à regonfler) 5 pneus de voitures en 6 minutes, 8 pneus de vélo en 3 minutes, ou encore 6 pneus de motos. Il sera possible de choisir la pression désirée via l'interface et le compresseur s'arrêtera automatiquement une fois cette dernière atteinte. Bref, un petit boitier fort pratique qui pourra vous sortir d'un mauvais pas.