Trek présente un vélo de route électrique léger, avec 185 km d'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Domane+ SL est un vélo de route électrique conçu par Trek pour les longues sorties et les montées. Son moteur aide à pédaler, avec un poids qui descend à 11,1 kg sur certaines versions. La marque annonce jusqu'à 185 km d'autonomie avec une batterie optionnelle.
Trek vise ici les cyclistes qui veulent parcourir davantage de kilomètres sur route, franchir les côtes plus facilement ou suivre un groupe qui roule plus vite. Le Domane+ SL conserve le principe d'un vélo classique : il faut pédaler pour que le moteur apporte son aide. Sur les versions européennes, cette assistance s'arrête à 25 km/h, mais vous pouvez continuer à rouler plus vite avec vos jambes.
Le moteur, baptisé TQ HPR40, est intégré au cadre et sa batterie alimente l'assistance. Trek le présente comme discret et silencieux, pour conserver des sensations proches de celles d'un vélo sans moteur. L'application Trek Central permet de régler le niveau d'aide selon ses préférences. Il faudra un essai pour apprécier ce comportement, la fiche technique ne permettant pas de juger du confort de pédalage.
Contrairement aux vélos électriques pour les trajets quotidiens, souvent équipés pour transporter des courses ou un enfant, ce modèle donne la priorité aux sorties sportives. Son cadre en carbone et son moteur compact permettent à certaines configurations de descendre à 11,1 kg. Trek le présente comme son vélo électrique le plus léger, mais toutes les versions ne pèsent pas aussi peu.
La position de conduite est pensée pour rester confortable pendant plusieurs heures. Le vélo accepte des pneus mesurant jusqu'à 40 mm de large, qui peuvent apporter davantage de confort sur une route abîmée et permettre quelques passages sur du gravier léger. La pièce qui relie la selle au cadre contribue aussi à atténuer les vibrations.
La batterie standard stocke 360 Wh d'énergie, pour une autonomie annoncée jusqu'à 113 km avec l'assistance la plus faible, le mode Eco. Trek propose aussi une batterie de 580 Wh, capable selon la marque de porter cette distance à 185 km. Elle se choisit dans Project One, le programme de personnalisation du fabricant, mais n'est pas proposée sur le modèle SL 6.
Les 185 km dépendront du relief, du poids du cycliste et de l'aide demandée au moteur. Il ne faut donc pas associer automatiquement cette autonomie maximale aux 11,1 kg du montage le plus léger. Les feux avant et arrière sont intégrés, et des fixations permettent d'ajouter des sacoches ou des garde-boue.
Le faible poids a un intérêt pour ceux qui doivent porter leur vélo ou pédaler sans assistance. C'est en tous cas un produit bien sympa pour rendez votre sortie du dimanche un peu moins intense.
Une aide pour les longues sorties
Trek vise ici les cyclistes qui veulent parcourir davantage de kilomètres sur route, franchir les côtes plus facilement ou suivre un groupe qui roule plus vite. Le Domane+ SL conserve le principe d'un vélo classique : il faut pédaler pour que le moteur apporte son aide. Sur les versions européennes, cette assistance s'arrête à 25 km/h, mais vous pouvez continuer à rouler plus vite avec vos jambes.
Le moteur, baptisé TQ HPR40, est intégré au cadre et sa batterie alimente l'assistance. Trek le présente comme discret et silencieux, pour conserver des sensations proches de celles d'un vélo sans moteur. L'application Trek Central permet de régler le niveau d'aide selon ses préférences. Il faudra un essai pour apprécier ce comportement, la fiche technique ne permettant pas de juger du confort de pédalage.
Un poids réduit, selon la version
Contrairement aux vélos électriques pour les trajets quotidiens, souvent équipés pour transporter des courses ou un enfant, ce modèle donne la priorité aux sorties sportives. Son cadre en carbone et son moteur compact permettent à certaines configurations de descendre à 11,1 kg. Trek le présente comme son vélo électrique le plus léger, mais toutes les versions ne pèsent pas aussi peu.
La position de conduite est pensée pour rester confortable pendant plusieurs heures. Le vélo accepte des pneus mesurant jusqu'à 40 mm de large, qui peuvent apporter davantage de confort sur une route abîmée et permettre quelques passages sur du gravier léger. La pièce qui relie la selle au cadre contribue aussi à atténuer les vibrations.
185 km avec la grosse batterie
La batterie standard stocke 360 Wh d'énergie, pour une autonomie annoncée jusqu'à 113 km avec l'assistance la plus faible, le mode Eco. Trek propose aussi une batterie de 580 Wh, capable selon la marque de porter cette distance à 185 km. Elle se choisit dans Project One, le programme de personnalisation du fabricant, mais n'est pas proposée sur le modèle SL 6.
Les 185 km dépendront du relief, du poids du cycliste et de l'aide demandée au moteur. Il ne faut donc pas associer automatiquement cette autonomie maximale aux 11,1 kg du montage le plus léger. Les feux avant et arrière sont intégrés, et des fixations permettent d'ajouter des sacoches ou des garde-boue.
On en dit quoi ?
Le faible poids a un intérêt pour ceux qui doivent porter leur vélo ou pédaler sans assistance. C'est en tous cas un produit bien sympa pour rendez votre sortie du dimanche un peu moins intense.