Trek lance le Charter+, un vélo électrique à tout faire de 3 299 à 5 099 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Trek dévoile le Charter+, une nouvelle gamme de vélos électriques à moteur Bosch pensée aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les échappées du week-end. Trois modèles au menu, des batteries de 540 ou 800 Wh, des transmissions variées et un équipement complet de série : le constructeur américain joue la carte du VAE à tout faire.
Le Charter+ se décline en trois versions sur cadre aluminium. Le Charter+ 4 cible les trajets urbains avec un dérailleur Shimano Cues 9 vitesses, ou un moyeu Nexus 5 à courroie, quasiment sans entretien. Le Charter+ 4 Trail ajoute une fourche Mobie 34 avec 100 mm de débattement et des pneus Bontrager à crampons, pour s'aventurer hors du bitume. Et le Charter+ 5 pousse le curseur avec une transmission Enviolo à variation continue et le système AUTOMATiQ, qui adapte le rapport tout seul. Certains sont disponibles en cadre ouvert ou fermé.
Côté motorisation, les Charter+ 4 embarquent le Bosch Performance Line avec 75 Nm de couple, tandis que le Charter+ 5 passe au Bosch CX et ses 90 Nm. Deux tailles de batterie sont proposées : 540 Wh ou 800 Wh, toutes les deux amovibles par le dessus du cadre avec une poignée intégrée. L'assistance plafonne à 25 km/h. Trek ne communique pas de chiffres d'autonomie officiels, mais en se basant sur les données Bosch pour ce type de motorisation, la batterie de 540 Wh devrait permettre de parcourir entre 80 et 120 km en usage mixte, et celle de 800 Wh entre 120 et 170 km. L'écosystème Bosch Smart System est aussi présent, avec l'écran Purion 200 et l'application eBike Flow pour le verrouillage, les alertes antivol et la personnalisation des modes d'assistance.
Chaque Charter+ est livré tout équipé : garde-boue avec bavettes, porte-bagages MIK HD, éclairage intégré alimenté par la batterie, béquille et antivol de cadre. Le prix démarre à 3 299 euros pour un Charter+ 4 avec batterie de 540 Wh et grimpe jusqu'à 5 099 euros pour le Charter+ 5 Auto en 800 Wh avec la transmission automatique Enviolo. Le poids oscille entre 27,6 et 28,6 kg en taille M, pour une charge maximale de 136 kg.
Trek propose ici un VAE très complet, le genre de vélo qu'on prend pour bosser le matin et qu'on emmène sur un chemin le week-end. L'équipement de série est franchement généreux, et la double option de batterie laisse de la marge. Maintenant, c'est un vélo assez lourd, 28 kg, il vaut mieux habiter au rez-de-chaussée. Mais ça reste un beau produit, disponible chez les revendeurs Trek ou sur le site de la marque.
Trois modèles, trois usages
Le Charter+ se décline en trois versions sur cadre aluminium. Le Charter+ 4 cible les trajets urbains avec un dérailleur Shimano Cues 9 vitesses, ou un moyeu Nexus 5 à courroie, quasiment sans entretien. Le Charter+ 4 Trail ajoute une fourche Mobie 34 avec 100 mm de débattement et des pneus Bontrager à crampons, pour s'aventurer hors du bitume. Et le Charter+ 5 pousse le curseur avec une transmission Enviolo à variation continue et le système AUTOMATiQ, qui adapte le rapport tout seul. Certains sont disponibles en cadre ouvert ou fermé.
Moteurs Bosch et bonne autonomie
Côté motorisation, les Charter+ 4 embarquent le Bosch Performance Line avec 75 Nm de couple, tandis que le Charter+ 5 passe au Bosch CX et ses 90 Nm. Deux tailles de batterie sont proposées : 540 Wh ou 800 Wh, toutes les deux amovibles par le dessus du cadre avec une poignée intégrée. L'assistance plafonne à 25 km/h. Trek ne communique pas de chiffres d'autonomie officiels, mais en se basant sur les données Bosch pour ce type de motorisation, la batterie de 540 Wh devrait permettre de parcourir entre 80 et 120 km en usage mixte, et celle de 800 Wh entre 120 et 170 km. L'écosystème Bosch Smart System est aussi présent, avec l'écran Purion 200 et l'application eBike Flow pour le verrouillage, les alertes antivol et la personnalisation des modes d'assistance.
Un équipement complet mais le tout est assez lourd
Chaque Charter+ est livré tout équipé : garde-boue avec bavettes, porte-bagages MIK HD, éclairage intégré alimenté par la batterie, béquille et antivol de cadre. Le prix démarre à 3 299 euros pour un Charter+ 4 avec batterie de 540 Wh et grimpe jusqu'à 5 099 euros pour le Charter+ 5 Auto en 800 Wh avec la transmission automatique Enviolo. Le poids oscille entre 27,6 et 28,6 kg en taille M, pour une charge maximale de 136 kg.
On en dit quoi ?
Trek propose ici un VAE très complet, le genre de vélo qu'on prend pour bosser le matin et qu'on emmène sur un chemin le week-end. L'équipement de série est franchement généreux, et la double option de batterie laisse de la marge. Maintenant, c'est un vélo assez lourd, 28 kg, il vaut mieux habiter au rez-de-chaussée. Mais ça reste un beau produit, disponible chez les revendeurs Trek ou sur le site de la marque.