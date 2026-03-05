Test du Tenways CGO Compact : le petit vélo discret qui sait tout faire

Alors, on valide ?

Ce CGO Compact est un vrai coup de cœur. Tenways a trouvé la: un vélo qui a de la personnalité et qui est vraiment très polyvalent. La courroie Gates, le capteur de couple et la qualité de finition le placent au-dessus de ce qu'on attend à ce prix. Et la capacité à sortir du bitume sans sourciller est un vrai bonus qu'on n'attendait pas.Il n'est pas parfait : la rigidité du cadre sur les pavés et la petite latence au démarrage sont de vrais points à relever. Mais j'ai pris un plaisir fou à chaque trajet, donc c'est vraiment un produit que je ne peux que vous recommander !