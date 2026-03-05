Test du Tenways CGO Compact : le petit vélo discret qui sait tout faire
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Tenways CGO Compact est un vélo électrique de 20 pouces qui veut tout faire : se faufiler en ville, porter un enfant ou les courses, et se ranger dans votre entrée sans l'encombrer. À 1 999 euros, il promet l'agilité d'un petit vélo urbain avec une bonne capacité de charge. J'ai passé quelques jours à son guidon dans les rues de Clermont-Ferrand pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre.
On est donc là sur un vélo qui a plusieurs caractéristiques importantes. Son format déjà, c'est un vélo facile à ranger. Il est robuste, avec un cadre qui inspire la solidité et qui est bien pensé, et surtout, il reste très agile pour des trajets du quotidien.
La peinture beige de notre modèle est vraiment jolie, et donne un côté très premium au vélo. Le cadre asymétrique au niveau du tube diagonal lui donne un côté très dynamique qui va bien avec l'impression générale que donne le produit. Tenways a aussi eu la bonne idée d'ajourer le cadre à deux endroits malins : à l'avant, une ouverture qui permet de passer de gros antivols en U, et au centre, une poignée de portage naturelle pour soulever les 22 kg du vélo. Notez au passage qu'il est bien équilibré, et que le soulever n'est vraiment pas un problème. L'arrière accueille un porte-bagages MIK-HD qui permet de clipser des accessoires sans visserie.
Tenways s'est bâti une réputation solide en quelques années seulement grâce à des designs épurés et un rapport qualité-prix agressif. Avec ce modèle, ils visent clairement les citadins en appartement qui jonglent entre les ascenseurs étroits et les pistes cyclables. Le cadre ouvert facilite l'enjambement, les pédales sont pliables et le guidon pivote de manière très maline pour réduire l'encombrement contre un mur.
Le moteur est un Tenways C9 de 250 W et 45 Nm, développé en collaboration avec Bafang. Bonne nouvelle pour la fiabilité et surtout pour les pièces détachées sur le long terme. La vraie bonne surprise ici, c'est le capteur de couple : l'assistance est proportionnelle à votre effort, pas comme les systèmes d'entrée de gamme qui balancent toute la puissance dès que les pédales tournent. La conduite est donc beaucoup plus naturelle et rassurante, et on sent la différence dès les premiers mètres.
Le cadre en aluminium intègre une batterie amovible de 504 Wh, un vrai plus si vous n'avez pas de prise à proximité de votre garage. La transmission passe par une courroie Gates Carbon Drive en monovitesse. C'est un de mes points préférés sur ce vélo : pas de graisse sur le pantalon, pas de dérailleur à régler, un silence de fonctionnement royal. La courroie ne demande quasiment aucun entretien et ne rouille pas, un bon point pour un vélo qui va passer un temps infini dehors. Pour le freinage, des disques hydrauliques Tektro de 160 mm font le job. L'ensemble peut embarquer jusqu'à 145 kg de charge totale, ce qui est impressionnant pour un vélo de cette taille.
Côté électronique, un écran TFT couleur au centre du guidon affiche les infos de manière lisible, y compris en plein soleil. Les modes d'assistance sont identifiables tout de suite grâce à une colorimétrie claire, bien pratique quand on a une mauvaise vue comme moi, et qu'on préfère rouler sans lunettes. L'autonomie restante est estimée en kilomètres en temps réel, je n'ai pas roulé suffisamment pour voir si les évaluations sont correctes, mais ce qui s'affiche ne m'a pas semblé déconnant en tous cas. Le vélo est aussi protégé par un code PIN au démarrage, configurable via l'application smartphone.
Bon, il est temps de parler de ce qui m'a le plus marqué pendant cet essai. Sur le bitume clermontois, le CGO Compact est un vrai bonheur. La direction est très réactive grâce aux petites roues, et on se faufile entre les voitures avec une aisance déconcertante. La maniabilité est franchement bluffante, surtout quand on considère la charge que ce vélo peut embarquer. La position de conduite est droite, le guidon large rassure, et on a vite fait de prendre ses marques. C'est le genre de vélo qui donne envie de rallonger le trajet.
Ce qui m'a aussi surpris, c'est la puissance. Les cinq niveaux d'assistance sont bien dosés. Le premier gomme juste le poids du vélo pour garder un peu d'exercice, les niveaux deux et trois sont parfaits pour le quotidien sans arriver en nage, et les deux derniers transforment l'engin en petite mobylette silencieuse pour les jours de vent ou de fatigue. Le moteur a encaissé sans broncher les montées clermontoises, et il y en a de sérieuses. Il y a bien une toute petite latence au démarrage en pente, mais c'est assez classique sur ce genre de vélo. Une fois lancé, la fluidité est impeccable.
Par contre, cette agilité a un prix : le confort. Le cadre et la fourche en aluminium rigide transmettent les aspérités. Dès que vous attaquez des pavés ou une route mal entretenue, ça tape un peu. Dieu merci la tige de selle suspendue fait son travail pour épargner le dos. Là encore, on comprend que pour garder un poids relativement contenu, on ne pouvait pas vraiment ajouter des suspensions, surtout sur un vélo si compact.
Et puis j'ai voulu pousser le test un peu plus loin. J'ai emmené le CGO Compact sur des chemins de terre, de l'herbe et même du gravier. Et là, bonne surprise : le vélo s'en sort sans encombre. Ce n'est pas un VTT, bien sûr, mais les pneus CST tiennent la route sur ces surfaces et la rigidité du cadre, qui est un défaut en ville sur les pavés, devient un avantage sur les chemins car il n'y a pas de flottement dans la direction. C'est rassurant de savoir que ce vélo ne se limite pas à l'asphalte si vous habitez en périphérie ou que votre trajet passe par un bout de chemin non goudronné.
Côté batterie, Tenways annonce 100 km. En usage réel avec les niveaux d'assistance moyens, j'ai pu rouler 70 km. C'est honnête, et ça tient plusieurs jours sur un trajet domicile-bureau classique. On sent aussi une légère baisse de puissance quand il ne reste qu'une barre de batterie, là aussi c'est un comportement classique sur les vélos électriques, même si à titre personnel, j'aimerais bien que cette baisse soit optionnelle. La recharge complète prend cinq heures environ, et la batterie étant amovible, vous pouvez bien sûr la retirer pour la charger dans votre appart, même au cinquième étage. L'éclairage mérite aussi une mention : un très joli feu diurne intégré au cadre et un phare principal large et puissant qui font le job pour les retours tardifs.
Ce CGO Compact est un vrai coup de cœur. Tenways a trouvé la bonne formule pour ce segment : un vélo qui a de la personnalité et qui est vraiment très polyvalent. La courroie Gates, le capteur de couple et la qualité de finition le placent au-dessus de ce qu'on attend à ce prix. Et la capacité à sortir du bitume sans sourciller est un vrai bonus qu'on n'attendait pas.
Il n'est pas parfait : la rigidité du cadre sur les pavés et la petite latence au démarrage sont de vrais points à relever. Mais j'ai pris un plaisir fou à chaque trajet, donc c'est vraiment un produit que je ne peux que vous recommander !
- Il est disponible sur le site de la marque en suivant ce lien !
Compact, robuste et agile
Ce qu'il a sous le capot
En selle à Clermont-Ferrand
Alors, on valide ?
Le Tenways CGO Compact est un mini-vélo urbain agile et robuste, qui séduit clairement par son excellente finition et sa transmission par courroie particulièrement fluide. Malgré une certaine fermeté sur les sols dégradés, c'est un allié polyvalent et super sympa pour les citadins en quête de praticité.