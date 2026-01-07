Apple teste une nouvelle mise à jour de sécurité en arrière-plan sur iOS, iPadOS et macOS

Des correctifs de sécurité déployés en continu

Une évolution du concept de Rapid Security Response

Une option qui peut être désactivée



Par défaut, cette fonction est activée sur tous les appareils compatibles, mais les utilisateurs peuvent la désactiver :

• Sur iPhone ou iPad : Réglages > Confidentialité et sécurité > Améliorations de sécurité en arrière-plan, puis désactiver “Installer automatiquement”.

• Sur Mac : Menu  > Réglages Système > Confidentialité et sécurité.



Apple prévient cependant que désactiver cette option augmente le risque d’exposition aux attaques.

Pour Apple, lespermettent d’appliquer des, notamment Safari, WebKit et certaines bibliothèques internes. Ces mises à jour ciblées visent à corriger rapidement des failles potentielles. Ces correctifs s’installent en arrière-plan, sans redémarrage, ni message d’alerte.Concrètement,, en se rendant dans Confidentialité et sécurité, puis en sélectionnant l’option dédiée aux améliorations de sécurité en arrière-plan. Si l’option Installation automatique est activée, ces mises à jour seront appliquées automatiquement dès leur disponibilité.Apple précise toutefois que les utilisateurs qui choisissent de ne pas activer cette fonctionnalité recevront les mêmes correctifs, mais intégrés aux mises à jour logicielles traditionnelles. Mais il s'agit tout de même de, sans attendre un correctif système complet.À l’époque, Apple souhaitait déjà accélérer la diffusion de correctifs critiques, mais la fonctionnalité a été peu utilisée et progressivement mise de côté.lorsqu’une mise à jouravait provoqué des problèmes d’affichage sur certains sites web, poussant Apple à revoir sa copie. Avec Background Security Improvements, la firme semble vouloir proposer une solution plus discrète, plus stable et mieux intégrée au cycle de mises à jour existant.Si une anomalie est détectée, la mise à jour concernée peut être temporairement retirée, puis réintroduite sous une forme améliorée lors d’une mise à jour ultérieure., quitte à accepter un risque limité, plutôt que d’attendre plusieurs semaines entre deux versions du système.