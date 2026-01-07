Apple teste une nouvelle mise à jour de sécurité en arrière-plan sur iOS, iPadOS et macOS
Apple continue de faire évoluer la sécurité de ses systèmes avec une fonctionnalité baptisée Background Security Improvements. Introduite discrètement avec iOS 26.1, iPadOS 26.1 et macOS Tahoe 26.1, cette nouveauté est désormais testée plus largement auprès des développeurs et des bêta-testeurs publics sous les versions 26.3.
Pour Apple, les Background Security Improvements permettent d’appliquer des protections de sécurité supplémentaires à des composants sensibles du système, notamment Safari, WebKit et certaines bibliothèques internes. Ces mises à jour ciblées visent à corriger rapidement des failles potentielles. Ces correctifs s’installent en arrière-plan, sans redémarrage, ni message d’alerte.
Concrètement, ces correctifs peuvent être installés directement depuis les réglages, en se rendant dans Confidentialité et sécurité, puis en sélectionnant l’option dédiée aux améliorations de sécurité en arrière-plan. Si l’option Installation automatique est activée, ces mises à jour seront appliquées automatiquement dès leur disponibilité.
Apple précise toutefois que les utilisateurs qui choisissent de ne pas activer cette fonctionnalité recevront les mêmes correctifs, mais intégrés aux mises à jour logicielles traditionnelles. Mais il s'agit tout de même de renforcer la protection des utilisateurs entre deux mises à jour logicielles classiques, sans attendre un correctif système complet.
Cette nouvelle approche remplace le mécanisme de Rapid Security Response, introduit avec iOS 16. À l’époque, Apple souhaitait déjà accélérer la diffusion de correctifs critiques, mais la fonctionnalité a été peu utilisée et progressivement mise de côté.
En 2023, un incident avait notamment mis en lumière les limites du système, lorsqu’une mise à jour Rapid Security Response avait provoqué des problèmes d’affichage sur certains sites web, poussant Apple à revoir sa copie. Avec Background Security Improvements, la firme semble vouloir proposer une solution plus discrète, plus stable et mieux intégrée au cycle de mises à jour existant.
Apple reconnaît néanmoins que ces correctifs déployés en arrière-plan peuvent entraîner, dans de rares cas, des problèmes de compatibilité. Si une anomalie est détectée, la mise à jour concernée peut être temporairement retirée, puis réintroduite sous une forme améliorée lors d’une mise à jour ultérieure. Cette transparence montre qu’Apple privilégie désormais une stratégie de sécurité continue, quitte à accepter un risque limité, plutôt que d’attendre plusieurs semaines entre deux versions du système.
Par défaut, cette fonction est activée sur tous les appareils compatibles, mais les utilisateurs peuvent la désactiver :
• Sur iPhone ou iPad : Réglages > Confidentialité et sécurité > Améliorations de sécurité en arrière-plan, puis désactiver “Installer automatiquement”.
• Sur Mac : Menu > Réglages Système > Confidentialité et sécurité.
Apple prévient cependant que désactiver cette option augmente le risque d’exposition aux attaques.
Des correctifs de sécurité déployés en continu
Une évolution du concept de Rapid Security Response
Une option qui peut être désactivée
