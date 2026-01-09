Cyberattaque majeure visant l'Office français de l’immigration et de l’intégration

Une intrusion via un sous-traitant

Ce qui est une porte d'accès assez récurrente sur les dernières attaques. Cette vulnérabilité soulève des interrogations sur la sécurité des partenaires tiers, souvent point faible des systèmes administratifs numériques. Les autorités vérifient encore s’il s’agit d’un piratage externe sophistiqué ou d’une complicité interne au sein du prestataire concerné.

Contenu et sensibilité des données exposées

Réactions officielles et renforcement de la sécurité

très grave

Qu'en penser ?



Pour les personnes dont les informations ont pu être compromises, l’enjeu est désormais d’adopter une vigilance accrue : surveiller les signes d’usurpation d’identité, renforcer la sécurité de leurs comptes électroniques et signaler toute activité suspecte. Des campagnes d’information devraient être mises en place par les autorités dans les prochains jours.

, confiée à l’office anticybercriminalité, après qu’un internaute a affirmé, le 1ᵉʳ janvier, avoir mis en vente sur le forum spécialiséune base comportant environSelon le directeur général de l’OFII, Didier Leschi, l’attaque n’a pas directement ciblé le système d’information interne de l’organisme public, mais a été rendue possible par. Ces accès étaient fournis dans le cadre notamment du Contrat d’intégration républicaine, programme obligatoire pour les étrangers souhaitant s’installer durablement en France, qui inclut des cours de langue et de citoyenneté.Les extraits publiés sur ces forums obscurs suggèrent que la fuite contient: noms, prénoms, coordonnées complètes, dates d’entrée en France, nationalités, motifs et statuts de séjour. De tels éléments exposent fortement les personnes concernées à des risques d’usurpation d’identité, de phishing ciblé ou d’extorsion.Une enquête internationale sur ces fichiers évoque des éléments concernant des ressortissants de, notamment d’Ukraine, du Cameroun, d’Afghanistan, de Chine ou encore d’Israël, ainsi que des numéros de téléphone et adresses e-mail., tout enimposées à l’ensemble de ses prestataires. Didier Leschi a également souligné que des démarches étaient en cours pour clarifier la nature de l’intrusion et éviter de futurs incidents similaires., qui avait permis l’accès à des fichiers sensibles, y compris le fichier national des personnes recherchées et le traitement des antécédents judiciaires, un incident qualifié depar les autorités françaises.Outre les implications immédiates pour la sécurité des données,(RGPD) si des manquements dans la supervision des sous-traitants sont avérés. Les experts en cybersécurité soulignent que, même si l’intrusion n’a pas directement touché l’infrastructure de l’OFII, l’organisme reste responsable en tant que contrôleur des données.