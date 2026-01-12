Cloudflare menace de quitter l'Italie après une amende de 14 millions d'euros

On en dit quoi ?



C'est quand même un sacré cas qui se joue ici. Si l'Italie obtient gain de cause, d'autres pays pourraient exiger la même chose de Google DNS ou d'OpenDNS, et on se retrouverait avec un Internet fragmenté où chaque résolveur devrait appliquer les règles de chaque pays. La menace sur les JO est un coup de pression un peu grossier, mais Cloudflare marque un point sur le fond : bloquer un DNS mondial pour satisfaire un seul pays, c'est techniquement et éthiquement problématique. Reste à voir si l'appel changera quelque chose. Et vous, vous êtes plutôt du côté des ayants droit ou de l'Internet ouvert ?