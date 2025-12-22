Mais pourquoi Apple a été condamnée à 100 millions d'euros d'amende par l'Italie ?

On en dit quoi ?



Il y a clairement une contradiction : Apple se présente comme le champion de la vie privée, mais les régulateurs européens estiment que cette protection sert aussi ses propres intérêts commerciaux. Le fait qu'Apple n'impose pas les mêmes contraintes à ses propres services publicitaires pose effectivement problème. On pourra toujours considérer que 98 millions d'euros pour une entreprise qui pèse plus de 3 000 milliards de dollars en capitalisation boursière, c'est une piqûre de moustique, mais si elles s'accumulent, ça peut commencer à les titiller. On peut se demander si ces amendes successives finiront par pousser Apple à revoir sa copie, ou si la firme préférera continuer à payer sans rien changer.