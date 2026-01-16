Attention à cette arnaque à la "carte Vitale 2026" !

Une promesse absurde… mais efficace

Le scénario presque parfait

Ma carte actuelle est-elle toujours valable ?

Oui, jusqu’à sa date d’expiration

Que faire si on est tombé dans le piège ?

Mais faut-il y penser sur le moment ! En effetsauf en cas de perte, vol ou dysfonctionnement technique. Tout juste faut-il mettre à jour ses données de temps en temps.Malgré cela,: faire croire à une mise à jour obligatoire et urgente, afin de pousser les victimes à transmettre leurs informations dans la précipitation.: le message ne contient pas les fautes habituelles des tentatives d’escroquerie, et l’expéditeur affiché semble crédible (du type). Le visuel reprend même des éléments très proches des communications officielles.Mais certains détails ne trompent pas ! Ainsi, l’adresse se termine en .com, alors que le vrai site de l’Assurance maladie repose sur leLes fraudeurs misent sur la rapidité de lecture et la confiance instinctive liée au logo.Une question du typepeut affirmer :, alors que ce concept n’existe pas pour la carte Vitale. Une manière de verrouiller psychologiquement la crédibilité du message.pour les remboursements... Or, la carte Vitale est gratuite. Toute demande de paiement doit être considérée comme suspecte.Si vous avez communiqué vos informations bancaires, il faut agir rapidement :immédiatement votre banque (opposition, surveillance des opérations)vos identifiants Ameli et sécuriser votre compteplaintel’arnaque sur cybermalveillance.gouv.frDans un contexte où les tentatives de phishing deviennent de plus en plus crédibles, la règle reste la même : ne jamais cliquer sur un lien reçu par e-mail, et privilégier l’accès direct aux services officiels via le site ou l’application.