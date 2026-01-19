Attention à cette arnaque à la carte Avantage SNCF !
Par Vincent Lautier - Publié le
Des escrocs font circuler de faux mails promettant la carte Avantage SNCF à prix cassé. Une offre trop belle pour être vraie, qui cache une tentative de phishing visant à voler vos données bancaires.
Une fausse promo à -95%
Vous avez peut-être reçu un mail vous proposant la carte Avantage SNCF à 2,45 euros au lieu de 49 euros, soit une réduction de 95%. Le message reprend les logos et les couleurs de SNCF Connect, sans faute d'orthographe, et insiste sur une offre limitée à 48 heures. Sauf que voilà : la SNCF n'a lancé aucune promotion de ce type. Ce mail est une arnaque de phishing qui circule depuis plusieurs mois et refait surface à chaque période de forte affluence ferroviaire.
Un faux site pour voler vos données
En cliquant sur le bouton proposé dans le mail, vous êtes redirigé vers un site qui imite parfaitement SNCF Connect. Vous payez votre carte à prix dérisoire, mais vous ne recevrez jamais rien. Les escrocs récupèrent vos coordonnées bancaires, votre adresse et votre numéro de téléphone. Certaines victimes ont ensuite été contactées par de faux conseillers bancaires qui ont tenté de leur soutirer davantage d'argent.
Comment repérer l'arnaque
Le premier réflexe : vérifier l'adresse mail de l'expéditeur. Les mails officiels de SNCF Connect se terminent par @mail.sncfconnect.com, @mail.sncf-connect.com ou @info.sncf.com. Si l'adresse ressemble à
contact@carte-avantage.comou
newsletter@zenithbank.com, c'est une fraude.
Et si vous avez un doute, ne cliquez sur rien. La SNCF rappelle qu'elle ne demande jamais de renseigner vos données personnelles ou bancaires par mail ou SMS. Pour signaler une tentative de phishing, rendez-vous sur Cybermalveillance.gouv.fr ou transférez le SMS suspect au 33700.
On en dit quoi ?
C'est quand même rageant de voir que ces arnaques reviennent de manière cyclique, profitant du fait que la SNCF ne propose plus de vraies promos depuis septembre 2024. Les escrocs savent que les voyageurs cherchent de bonnes affaires et jouent sur l'urgence avec leurs offres
48 heures. On peut aussi noter que ces faux sites sont de mieux en mieux faits, ce qui rend la vigilance encore plus importante. Bref, si une offre SNCF semble trop belle pour être vraie, c'est probablement qu'elle ne l'est pas.