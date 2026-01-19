Attention à cette arnaque à la carte Avantage SNCF !

On en dit quoi ?



C'est quand même rageant de voir que ces arnaques reviennent de manière cyclique, profitant du fait que la SNCF ne propose plus de vraies promos depuis septembre 2024. Les escrocs savent que les voyageurs cherchent de bonnes affaires et jouent sur l'urgence avec leurs offres 48 heures . On peut aussi noter que ces faux sites sont de mieux en mieux faits, ce qui rend la vigilance encore plus importante. Bref, si une offre SNCF semble trop belle pour être vraie, c'est probablement qu'elle ne l'est pas.