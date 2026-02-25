1Password augmente ses prix, et pas qu’un peu

On en dit quoi ?



52 euros par an pour un gestionnaire de mots de passe, ça commence à faire cher. D'autant plus qu'Apple propose la même chose gratuitement pour la grande majorité des usages. 1Password garde des atouts pour les familles nombreuses ou les profils multiplateforme avec Android, mais pour quelqu'un qui est 100 % Apple (et on est nombreux ici), le calcul est vite fait.