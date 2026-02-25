1Password augmente ses prix, et pas qu’un peu
Par Vincent Lautier - Publié le
Le gestionnaire de mots de passe 1Password va augmenter ses tarifs annuels dès le 27 mars prochain. En France, l'abonnement individuel passe de 31,80 à 43,80 euros hors taxes, soit plus de 52 euros TTC par an. L'offre famille prend 20 % de hausse elle aussi. C'est la première vraie augmentation en plusieurs années pour le service, et ça ne plaît pas du tout aux utilisateurs.
Alors si on regarde les nouveaux prix, l'abonnement individuel passe de 2,99 à 3,99 dollars par mois, soit 47,88 dollars par an au lieu de 35,88. Si on regarde ça hors taxes, c'est une hausse de 38 %. Avec la TVA, la facture annuelle atteint 52,56 euros. L'offre famille augmente elle de 59,88 à 71,88 dollars par an, soit environ 86 euros TTC en France. Les abonnements mensuels ne bougent pas pour le moment. Si votre renouvellement tombe avant le 27 mars, donc le mois prochain, vous pouvez garder l'ancien tarif pour un an de plus. Attention, en Europe, si vous n'êtes pas d'accord avec la hausse, votre abonnement sera automatiquement résilié.
Côté Apple, l'application Mots de passe lancée avec iOS 18 gère désormais l'essentiel : génération automatique, remplissage et synchronisation iCloud sur tous vos appareils. La solution est gratuite, elle fonctionne avec Windows et iCloud. Si vous avez aussi des appareils Android, ou qui veulent du multiplateforme plus souple, alors Bitwarden fait super bien le job, avec mots de passe illimités, synchronisation entre vos appareils, le tout en open source.
1Password rappelle que ses tarifs n'avaient pas bougé depuis des années et met en avant les investissements en sécurité : détection de fuites de données, prévention du phishing. Sauf que les utilisateurs n'ont pas oublié le passage de l'application Mac native vers Electron, qui avait déjà pas mal agacé la communauté. Sur les forums, le ton est assez unanime : beaucoup annoncent leur départ vers Apple Mots de passe ou Bitwarden.
52 euros par an pour un gestionnaire de mots de passe, ça commence à faire cher. D'autant plus qu'Apple propose la même chose gratuitement pour la grande majorité des usages. 1Password garde des atouts pour les familles nombreuses ou les profils multiplateforme avec Android, mais pour quelqu'un qui est 100 % Apple (et on est nombreux ici), le calcul est vite fait.
