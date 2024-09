Mot de passe, la nouvelle application de sécurité d'Apple

Une nouvelle application de sécurité

Mots de passe sur iOS 18

Comment fonctionne l'app ?

Mot de passe sur iPadOS 18

Cette application est en effetLe but est comme à chaque fois de faciliter la vie des utilisateurs en simplifiant au maximum la gestion des mots de passe.Arborant une icône avec trois clés jaune, verte et bleue, l'application sera naturellement verrouillée et s'ouvrira uniquement via FaceID ou le mot de passe)., avec un tri par catégorie permettant de simplifier l'utilisation du Trousseau sur tous les appareils d'un même compte., elle offre une présentation similaire axées sur six icônes : tout, clés d'accès, codes WiFi, Sécurité et Supprimés. La présentation se veut claire et simplifiée pour trouver très rapidement son sésame, et remplace par exemple l'option dédiée dans l'app Réglages de l'iPhone.Elle propose égalementconcernant les faiblesses courantes, telles que les mots de passe faciles à deviner ou utilisés plusieurs fois et ceux qui apparaissent dans les fuites de données connues.Notons qu'Apple a lourdement insisté sur la sécurité et la confidentialité des données. Aussi,Les mots de passe fonctionneront parfaitement avec Safari et se synchroniseront de manière transparente entre les différents appareils d'un même compte Apple, mais aussi Windows via l'application iCloud pour Windows.