Attention si vous recevez une nouvelle carte bancaire dans votre boîte aux lettres !

On en dit quoi ?

On a beau voir des arnaques toutes les semaines, celle-ci est quand même bien ficelée. Recevoir une carte physique dans sa boîte aux lettres,. Et avec l'IA qui permet de générer des courriers quasiment parfaits, ça risque de piéger pas mal de monde, les personnes moins à l'aise avec le numérique en tête. Le fait que la police ne communique aucun chiffre sur le nombre de victimes en dit long sur l'ampleur encore floue du phénomène. En attendant, un bon réflexe : si vous n'avez rien demandé, ne touchez à rien et appelez votre banque. Ça vaut d'ailleurs pour à peu près tout ce qui arrive dans votre boîte aux lettres sans prévenir.