WhatsApp renforce la sécurité contre les spywares et les cyberattaques : comment en bénéficier ?
Par Laurence - Publié le
WhatsApp muscle encore sa défense face aux menaces numériques. La messagerie annonce le déploiement de nouvelles protections anti-espionnage, avec d’un côté un mode de sécurité renforcée destiné aux profils à risque, et de l’autre un changement technique majeur, invisible pour les utilisateurs, mais crucial pour la confidentialité des échanges.
La principale nouveauté visible concerne l’arrivée d’un mode baptisé
Concrètement, WhatsApp limite alors certaines fonctionnalités jugées plus exposées aux attaques. Par exemple, les pièces jointes ou contenus multimédias provenant de personnes qui ne figurent pas dans vos contacts peuvent être bloqués. L’objectif est de réduire au maximum les vecteurs d’intrusion, notamment face à des attaques sophistiquées reposant sur des fichiers piégés ou des tentatives d’ingénierie sociale.
Si cette option est ouverte à tous les utilisateurs, la plateforme précise qu’elle vise avant tout des profils spécifiques : journalistes, responsables politiques, militants, personnalités publiques ou toute personne susceptible d’être ciblée par des opérations de surveillance avancées. Pour le grand public, ce mode n’est pas indispensable, mais il offre une couche de protection supplémentaire pour les situations à haut risque.
Bonne nouvelle : même si vous ne touchez pas à ce nouveau réglage, votre compte bénéficie déjà d’améliorations importantes. WhatsApp annonce en effet avoir renforcé la sécurité de son infrastructure en profondeur, afin de mieux protéger les messages, photos et vidéos contre les logiciels espions.
L’application a progressivement migré des composants sensibles de son code vers Rust, un langage de programmation réputé pour sa robustesse en matière de sécurité mémoire. Ce choix technique permet de réduire drastiquement certaines classes de vulnérabilités exploitées par les spywares, notamment celles liées à la gestion de la mémoire.
Pour l’utilisateur, rien à activer ni à configurer : cette évolution se fait entièrement en coulisses, mais elle renforce la fiabilité globale de la plateforme et limite les risques d’exploitation à grande échelle.
Ces annonces s’inscrivent dans un contexte bien précis. Ces dernières années, plusieurs enquêtes ont mis en lumière l’usage de spywares extrêmement sophistiqués, capables d’infecter des smartphones via de simples messages ou appels. Les messageries chiffrées sont devenues des cibles privilégiées, en raison de la valeur des informations qu’elles hébergent.
En proposant à la fois un mode de verrouillage extrême pour les utilisateurs les plus exposés et un durcissement général de son socle technique, WhatsApp tente de répondre sur deux fronts : l’usage quotidien et les scénarios d’attaque les plus avancés. Sans bouleverser l’expérience de la majorité des utilisateurs, ces nouveautés montrent une chose : la sécurité n’est plus seulement une option, mais un axe central de l’évolution des messageries modernes.
Un nouveau mode pour les situations sensibles
Une protection renforcée, même sans activer le mode strict
Qu'en penser ?
