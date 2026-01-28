WhatsApp renforce la sécurité contre les spywares et les cyberattaques : comment en bénéficier ?

Un nouveau mode pour les situations sensibles

Strict Account Settings

Une protection renforcée, même sans activer le mode strict

Qu'en penser ?



Ces annonces s’inscrivent dans un contexte bien précis. Ces dernières années, plusieurs enquêtes ont mis en lumière l’usage de spywares extrêmement sophistiqués, capables d’infecter des smartphones via de simples messages ou appels. Les messageries chiffrées sont devenues des cibles privilégiées, en raison de la valeur des informations qu’elles hébergent.



En proposant à la fois un mode de verrouillage extrême pour les utilisateurs les plus exposés et un durcissement général de son socle technique, WhatsApp tente de répondre sur deux fronts : l’usage quotidien et les scénarios d’attaque les plus avancés. Sans bouleverser l’expérience de la majorité des utilisateurs, ces nouveautés montrent une chose : la sécurité n’est plus seulement une option, mais un axe central de l’évolution des messageries modernes.

Besoin d'aide pour choisir votre logiciel de sécurité ?



Personne n'est à l'abri des virus et du phishing. Protégez vos fichiers et vos données personnelles, utilisez un logiciel de sécurité! Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.



Les meilleurs antivirus pour Mac

Les meilleurs antivirus pour iPhone Protégez vos fichiers et vos données personnelles,Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.

La principale nouveauté visible concerne l’arrivée d’un. Une fois activé, ce mode applique automatiquement les paramètres de sécurité les plus restrictifs possibles.Concrètement,. Par exemple, les pièces jointes ou contenus multimédias provenant de personnes qui ne figurent pas dans vos contacts peuvent être bloqués. L’objectif est de, notamment face à des attaques sophistiquées reposant sur des fichiers piégés ou des tentatives d’ingénierie sociale.: journalistes, responsables politiques, militants, personnalités publiques ou toute personne susceptible d’être ciblée par des opérations de surveillance avancées. Pour le grand public, ce mode n’est pas indispensable, mais il offre unepour les situations à haut risque.Bonne nouvelle :. WhatsApp annonce en effet avoirde son infrastructure en profondeur, afin de mieux protéger les messages, photos et vidéos contre les logiciels espions.L’application a progressivement migré des composants sensibles de son code versCe choix technique permet de réduire drastiquement certaines classes de vulnérabilités exploitées par les spywares, notamment celles liées à la gestion de la mémoire.Pour l’utilisateur,: cette évolution se fait entièrement en coulisses, mais elle renforce la fiabilité globale de la plateforme et limite les risques d’exploitation à grande échelle.