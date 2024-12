Piratage, malveillance : qu'est-ce que le 17Cyber ?

24h/24 et 7j/7

Vous pensez être victime d'un acte de cybermalveillance ? Notre dispositif conseille et oriente les victimes de cybermalveillance. L'outil de diagnostic en ligne va vous permettre d'identifier votre problème et vous proposer des conseils personnalisés pour pouvoir y faire face.

Objectifs et enjeux

Elle est en effet disponible 24h/24 et 7j/7, elle est accessible via Cybermalveillance.gouv.fr . ou via son site web direct 17cyber.gouv.fr. . Les victimes peuvent signaler une attaque par chat et recevoir un diagnostic rapide (hameçonnage, rançongiciel, vol de données, cyberharcèlement, etc.).. En effet, les opérateurs disposent d’outils d’aide à la décision pour qualifier l’incident et accompagner efficacement les victimes.Il ne s'agit pas d'une simple hotline, mais bien d'un, avec une mise en relation avec des prestataires qualifiés pour apporter une solution à une situation. Il s'agit aussi de proposer une aide immédiate pour sécuriser / conserver les preuves numériques et faciliter le signalement ou le dépôt de plainte. On peut même effectuer un diagnostic en ligne en suivant le pas à pas.En simplifiant les signalements et plaintes, cette initiative vise à lutter plus efficacement contre la cybercriminalité et renforcer les possibles poursuites judiciaires.En effet, le dispositif complète des plateformes existantes comme Thésée (signalement d’escroqueries) et Pharos (contenus illégaux).En pratique, le service répond à un besoin grandissant face à l’explosion des cyberattaques.reste la menace la plus courante, touchant aussi bien les particuliers que les entreprises et collectivités.