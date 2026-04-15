Une fausse app Ledger validée par Apple vole 9,5 millions de dollars en crypto

Qu’en penser ?



Au-delà du cas Apple, cette affaire rappelle une règle essentielle dans l’univers des cryptomonnaies : la sécurité repose avant tout sur l’utilisateur. Un mot de passe ne doit jamais être partagée, quelle que soit l’application ou le contexte. Et lorsqu’un service officiel propose un téléchargement en dehors de l’App Store, il est impératif de passer uniquement par ses canaux officiels.



Cette arnaque met en lumière une faille rare, mais critique dans l’écosystème d’Apple. Si l’App Store reste globalement sûr, aucun système n’est infaillible — surtout face à des attaques de plus en plus sophistiquées. Pour Cupertino, l’enjeu dépasse cette affaire : il s’agit désormais de préserver la confiance dans un modèle fermé censé protéger ses utilisateurs.