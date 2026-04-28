App Store : un nouvel abonnement mensuel avec engagement sur 12 mois
Par Laurence - Publié le
Apple continue de faire évoluer son modèle économique sur l’App Store. Contre toute attente et à quelques jours de ses prochains résultats financiers, la firme introduit une nouvelle formule d’abonnement hybride : un paiement mensuel, avec engagement sur 12 mois — ce qu'elle entend certainement présenter comme un compromis entre flexibilité et prix réduit.
Avec cette nouveauté, les développeurs pourront proposer des abonnements au tarif avantageux d’un engagement annuel, mais réglés mensuellement. Le principe est simple : rendre les abonnements plus accessibles, sans imposer un paiement unique souvent plus élevé. Cette formule n'est pas inédite et se retrouve dans certains abonnements télécoms ou de services numériques. Voire d'applications vendues sur l'App store !
Autre liberté prévue par Apple qui précise que les utilisateurs peuvent annuler à tout moment. Mais il faudra faire attention : l’annulation empêche uniquement le renouvellement. L’utilisateur devra tout de même honorer les mensualités restantes jusqu’à la fin des 12 mois.
Pour éviter toute confusion, Apple met en avant plusieurs outils comme le suivi du nombre de paiements effectués, la mention d'indication claire des mensualités restantes et enfin des notifications envoyées avant les renouvellements (email et push). Il s'agit de rendre ce modèle plus lisible, alors qu’il introduit une notion d’engagement inhabituelle sur l’App Store.
Du côté des développeurs, cette formule ouvre de nouvelles possibilités pour attirer davantage d’utilisateurs grâce à un prix mensuel moins élevé, pour sécuriser des revenus sur une période plus longue ou encore pour réduire les contraintes par rapport aux abonnements classiques.
Notons qu'il est d'ores et déjà possible de configurer ces offres dans App Store Connect et les tester via Xcode. Mais ces nouveaux abonnements ne seront disponibles que pour les utilisateurs à partir d'iOS 26.4 (et équivalents sur les autres plateformes) dès le mois prochain.
En outre, certains marchés comme les États-Unis et Singapour ne sont pas concernés pour le moment (faut-il y voir un coup du DMA ou autre texte normatif européen ?). Apple n’a pas précisé quand cette option y sera déployée.
Avec cette évolution, Apple poursuit sa transformation vers un modèle toujours plus centré sur les services. Après avoir multiplié les abonnements ces dernières années, la firme cherche désormais à optimiser leur adoption et leur rentabilité.
Ce nouveau format hybride pourrait séduire aussi bien les utilisateurs — avec des paiements étalés — que les développeurs, en quête de revenus plus prévisibles. Une petite évolution en apparence… mais qui pourrait avoir un impact concret sur l’économie des apps.
Un abonnement annuel, mais payé tous les mois
Avec cette nouveauté, les développeurs pourront proposer des abonnements au tarif avantageux d’un engagement annuel, mais réglés mensuellement. Le principe est simple : rendre les abonnements plus accessibles, sans imposer un paiement unique souvent plus élevé. Cette formule n'est pas inédite et se retrouve dans certains abonnements télécoms ou de services numériques. Voire d'applications vendues sur l'App store !
Autre liberté prévue par Apple qui précise que les utilisateurs peuvent annuler à tout moment. Mais il faudra faire attention : l’annulation empêche uniquement le renouvellement. L’utilisateur devra tout de même honorer les mensualités restantes jusqu’à la fin des 12 mois.
Plus de transparence pour les utilisateurs, un bonus pour les développeurs
Pour éviter toute confusion, Apple met en avant plusieurs outils comme le suivi du nombre de paiements effectués, la mention d'indication claire des mensualités restantes et enfin des notifications envoyées avant les renouvellements (email et push). Il s'agit de rendre ce modèle plus lisible, alors qu’il introduit une notion d’engagement inhabituelle sur l’App Store.
Du côté des développeurs, cette formule ouvre de nouvelles possibilités pour attirer davantage d’utilisateurs grâce à un prix mensuel moins élevé, pour sécuriser des revenus sur une période plus longue ou encore pour réduire les contraintes par rapport aux abonnements classiques.
Déploiement imminent… mais limité
Notons qu'il est d'ores et déjà possible de configurer ces offres dans App Store Connect et les tester via Xcode. Mais ces nouveaux abonnements ne seront disponibles que pour les utilisateurs à partir d'iOS 26.4 (et équivalents sur les autres plateformes) dès le mois prochain.
En outre, certains marchés comme les États-Unis et Singapour ne sont pas concernés pour le moment (faut-il y voir un coup du DMA ou autre texte normatif européen ?). Apple n’a pas précisé quand cette option y sera déployée.
Qu'en penser ?
Avec cette évolution, Apple poursuit sa transformation vers un modèle toujours plus centré sur les services. Après avoir multiplié les abonnements ces dernières années, la firme cherche désormais à optimiser leur adoption et leur rentabilité.
Ce nouveau format hybride pourrait séduire aussi bien les utilisateurs — avec des paiements étalés — que les développeurs, en quête de revenus plus prévisibles. Une petite évolution en apparence… mais qui pourrait avoir un impact concret sur l’économie des apps.