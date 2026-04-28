App Store : un nouvel abonnement mensuel avec engagement sur 12 mois

Un abonnement annuel, mais payé tous les mois

Plus de transparence pour les utilisateurs, un bonus pour les développeurs

Déploiement imminent… mais limité

Qu'en penser ?



Avec cette évolution, Apple poursuit sa transformation vers un modèle toujours plus centré sur les services. Après avoir multiplié les abonnements ces dernières années, la firme cherche désormais à optimiser leur adoption et leur rentabilité.



Ce nouveau format hybride pourrait séduire aussi bien les utilisateurs — avec des paiements étalés — que les développeurs, en quête de revenus plus prévisibles. Une petite évolution en apparence… mais qui pourrait avoir un impact concret sur l’économie des apps.

Avec cette nouveauté, les développeurs pourront proposer. Le principe est simple : rendre les abonnements plus accessibles, sans imposer un paiement unique souvent plus élevé. Cette formule n'estet se retrouve dans certains abonnements télécoms ou de services numériques. Voire d'applications vendues sur l'App store !Autre liberté prévue par Apple qui précise que les utilisateurs peuvent annuler à tout moment. Mais il faudra faire attention :. L’utilisateur devra tout de mêmeles mensualités restantes jusqu’à la fin des 12 mois.Pour éviter toute confusion,comme le suivi du nombre de paiements effectués, la mention d'indication claire des mensualités restantes et enfin des notifications envoyées avant les renouvellements (email et push)., alors qu’il introduit une notion d’engagement inhabituelle sur l’App Store.Du côté des développeurs, cette formule ouvre de nouvelles possibilités pour attirer davantage d’utilisateurs grâce à un prix mensuel moins élevé, pour sécuriser des revenus sur une période plus longue ou encore pour réduire les contraintes par rapport aux abonnements classiques.Notons qu'il est d'ores et déjà possible de configurer ces offres danset les tester via Xcode. Mais ces nouveaux abonnements ne seront disponibles que pour les utilisateurs à partir d'iOS 26.4 (et équivalents sur les autres plateformes) dès le mois prochain.En outre,comme les États-Unis et Singapour ne sont pas concernés pour le moment (faut-il y voir un coup du DMA ou autre texte normatif européen ?). Apple n’a pas précisé quand cette option y sera déployée.