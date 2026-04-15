ÉduConnect piraté, les données de millions d'élèves français en fuite

On en dit quoi ?

Un piratage de plus sur les services publics français ? Comme c'est étonnant. Après une fin 2025 déjà très chargée côté cyberattaques contre plusieurs ministères, l'Éducation Nationale fait à son tour les frais d'une faille évitable. Le plus problématique ici, c'est clairement les mots de passe en clair. En 2026, stocker des mots de passe sans hachage sur un système qui gère des données de mineurs,On sait aussi que ce genre de données, même sans numéro de sécurité sociale ni adresse, est unesur les parents d'élèves. La CNIL, on l'espère, va probablement se pencher sérieusement sur la responsabilité du ministère et sur l'absence de double authentification avant l'incident. Quand est-ce que l'État décidera enfin de traiter la sécurité de ses systèmes comme un sujet aussi prioritaire que la paperasse réglementaire ?On vous conseille du coup de vous prendre un petit anti-virus pour vous protéger dans les jours, semaines et mois à venir !