Faites gaffe si vous recevez ce mail d'Apple

On en dit quoi ?



Pendant des années, les protections email comme SPF, DKIM et DMARC ont été présentées comme la solution ultime pour distinguer un vrai mail d'un faux. Là, on voit que ces protections ne servent à rien dès que l'attaquant utilise l'infrastructure légitime du service. Le problème n'est pas vraiment Apple, c'est surtout un problème d'architecture : autoriser des champs texte aussi longs dans le profil utilisateur, qui se retrouvent ensuite dans des emails automatiques envoyés à autrui, c'est ouvrir une porte assez évidente.



La solution est simple sur le papier : Apple peut limiter le nombre de caractères dans les champs nom et prénom (un nom et prénom de 50 caractères chacun, ça suffit pour tout le monde). Apple peut aussi filtrer les chaînes qui ressemblent à du HTML ou à des numéros de téléphone. D'ici là, le conseil est toujours le même : si vous recevez un email d'Apple qui vous annonce un achat que vous n'avez pas fait, vérifiez toujours directement sur le site officiel avant de paniquer.