Arnaque au "Allo" : comment protéger vos proches si votre voix a été clonée par l'IA ?

On en dit quoi ?



Cette arnaque est un tournant dans la cybercriminalité grand public. On passe de la fraude par mail que l'on détecte avec un peu d'attention à une attaque qui cible nos émotions les plus profondes via nos proches.



Techniquement, c'est fou de voir qu'un simple échantillon de trois secondes permet de simuler une identité humaine, mais éthiquement, c'est clairement l'enfer. Les opérateurs téléphoniques et les régulateurs ont hélas un train de retard sur ces usages de l'IA. En attendant des filtres plus efficaces, la seule protection réelle est humaine. Il faut douter, toujours. Un simple "Allo" n'est plus une simple salutation, c'est devenu une donnée biométrique qu'il faut protéger.