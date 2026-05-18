Votre maison subit en moyenne 29 cyberattaques par jour

On en dit quoi ?



Il faut aussi prendre cette étude comme ce qu'elle est : un argumentaire marketing pour les routeurs Netgear et leur option Armor, qui intègre justement Bitdefender. Mais les chiffres bruts sont quand même parlants. 29 attaques par jour, 99,4% de failles déjà patchées exploitées, ça veut dire qu'on est largement sous le niveau des bonnes pratiques de base à la maison.