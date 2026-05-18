Votre maison subit en moyenne 29 cyberattaques par jour
Par Vincent Lautier - Publié le
Netgear et Bitdefender publient une étude sur les menaces visant les foyers connectés. Le chiffre est assez flippant : 29 cyberattaques par jour en moyenne, soit presque trois fois plus qu'en 2024. Les téléviseurs et boîtiers de streaming concentrent à eux seuls près de la moitié des vulnérabilités exploitées par les pirates.
Le rapport repose sur les données de 6,1 millions de foyers connectés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Entre janvier et octobre 2025, les équipes de Bitdefender ont analysé 13,6 milliards d'attaques IoT et 4,6 milliards de tentatives d'exploitation de vulnérabilités sur les routeurs et les appareils connectés. Le constat est net : la moyenne est passée d'une dizaine d'attaques quotidiennes en 2024 à 29 par jour aujourd'hui. Ces attaques sont désormais largement automatisées, ce qui veut dire qu'un foyer n'a pas besoin d'avoir un intérêt particulier pour être ciblé. Il suffit d'être connecté.
Côté appareils, la hiérarchie des vulnérabilités est précise. Les boîtiers de streaming arrivent en tête avec 25,9% des failles ciblées, suivis des téléviseurs connectés à 21,3% et des caméras IP à 8,6%. Ces trois types d'appareils concentrent plus de la moitié des vulnérabilités IoT exploitées dans les foyers. Le plus parlant, c'est que 99,4% des attaques ciblent des failles déjà connues et corrigées par les fabricants. Autrement dit, presque toutes les portes ouvertes pourraient être fermées avec une simple mise à jour, sauf que personne ne met à jour quotidiennement. En moyenne, un foyer compte 22 appareils connectés, et beaucoup ne sont jamais mis à jour après l'achat.
Pour Netgear, le routeur reste le point névralgique. Beaucoup de foyers passent à la fibre ou au très haut débit en gardant le même routeur depuis cinq ou dix ans, ce qui peut-être risqué côté sécurité. Jonathan Oakes, patron de la division réseau domestique chez Netgear, résume bien l'enjeu :
Il faut aussi prendre cette étude comme ce qu'elle est : un argumentaire marketing pour les routeurs Netgear et leur option Armor, qui intègre justement Bitdefender. Mais les chiffres bruts sont quand même parlants. 29 attaques par jour, 99,4% de failles déjà patchées exploitées, ça veut dire qu'on est largement sous le niveau des bonnes pratiques de base à la maison.
6,1 millions de foyers analysés sur dix mois
Le rapport repose sur les données de 6,1 millions de foyers connectés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Entre janvier et octobre 2025, les équipes de Bitdefender ont analysé 13,6 milliards d'attaques IoT et 4,6 milliards de tentatives d'exploitation de vulnérabilités sur les routeurs et les appareils connectés. Le constat est net : la moyenne est passée d'une dizaine d'attaques quotidiennes en 2024 à 29 par jour aujourd'hui. Ces attaques sont désormais largement automatisées, ce qui veut dire qu'un foyer n'a pas besoin d'avoir un intérêt particulier pour être ciblé. Il suffit d'être connecté.
Téléviseurs, boîtiers de streaming et caméras en première ligne
Côté appareils, la hiérarchie des vulnérabilités est précise. Les boîtiers de streaming arrivent en tête avec 25,9% des failles ciblées, suivis des téléviseurs connectés à 21,3% et des caméras IP à 8,6%. Ces trois types d'appareils concentrent plus de la moitié des vulnérabilités IoT exploitées dans les foyers. Le plus parlant, c'est que 99,4% des attaques ciblent des failles déjà connues et corrigées par les fabricants. Autrement dit, presque toutes les portes ouvertes pourraient être fermées avec une simple mise à jour, sauf que personne ne met à jour quotidiennement. En moyenne, un foyer compte 22 appareils connectés, et beaucoup ne sont jamais mis à jour après l'achat.
Le routeur, ce maillon trop souvent oublié
Pour Netgear, le routeur reste le point névralgique. Beaucoup de foyers passent à la fibre ou au très haut débit en gardant le même routeur depuis cinq ou dix ans, ce qui peut-être risqué côté sécurité. Jonathan Oakes, patron de la division réseau domestique chez Netgear, résume bien l'enjeu :
chaque nouvel appareil connecté, qu'il s'agisse d'un téléviseur ou d'un babyphone, augmente la surface d'attaque potentielle. La plupart des foyers n'en ont pas conscience et continuent d'utiliser des équipements qui n'ont pas été conçus pour faire face à ce niveau de menace.L'étude conseille de changer les mots de passe par défaut, d'activer l'authentification à deux facteurs partout où c'est possible, et bien sûr de tenir à jour les firmwares.
On en dit quoi ?
Il faut aussi prendre cette étude comme ce qu'elle est : un argumentaire marketing pour les routeurs Netgear et leur option Armor, qui intègre justement Bitdefender. Mais les chiffres bruts sont quand même parlants. 29 attaques par jour, 99,4% de failles déjà patchées exploitées, ça veut dire qu'on est largement sous le niveau des bonnes pratiques de base à la maison.