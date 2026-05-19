6 167 violations de données en France en 2025, c'est un record

On en dit quoi ?



Il y a de quoi être un peu inquiet. Le fait que les sous-traitants soient régulièrement à l'origine des fuites est particulièrement gênant, parce que l'entreprise qui confie ses données n'a souvent aucun moyen de contrôler la sécurité côté prestataire. L'arrivée de l'IA générative dans la boîte à outils des attaquants ne va clairement pas arranger les choses dans les mois qui viennent. Mais bon, le mieux est peut-être de se dire, désormais, que de toutes manières, toutes nos données sont dans la nature et voilà, tout est foutu de ce côté là...