Fuite de données ANTS : ce que les pirates ont récupéré sur 12 millions de Français

Un nouvel avertissement sur la sécurité des données publiques



Cet incident rappelle une nouvelle fois la vulnérabilité des grandes bases de données administratives, malgré les investissements croissants dans la cybersécurité. Si aucune donnée biométrique n’aurait été compromise, la fuite de millions d’identifiants et d’informations personnelles reste un enjeu majeur.



Au-delà de l’ANTS, c’est toute la question de la sécurisation des services publics numériques qui se pose à nouveau. Dans un contexte où les démarches en ligne deviennent la norme, la protection des données des citoyens s’impose plus que jamais comme une priorité stratégique.