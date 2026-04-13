Vous avez un compte Basic-Fit ? Et bien vos coordonnées bancaires sont dans la nature

On en dit quoi ?



C'est quand même rageant de voir qu'une salle de sport stocke des coordonnées bancaires dans un système qui sert à enregistrer des entrées aux portiques. Un million de fiches complètes dans la nature, ça fait beaucoup. Si vous êtes abonné Basic-Fit, pensez à surveiller votre compte et à vous méfier des mails ou SMS un peu trop familiers qui vous connaîtraient bien. Faut-il vraiment que chaque service du quotidien ait un dossier aussi complet sur vous pour vous laisser soulever de la fonte ?