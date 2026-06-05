Dashlane a été piraté : êtes vous concernés ?

On en dit quoi ?



Honnêtement ? Le système a fait exactement ce pour quoi il a été conçu. Des coffres ont fuité, oui, mais le chiffrement a tenu et personne n'a, a priori, récupéré le moindre mot de passe en clair. C'est toute la promesse du zero-knowledge, et ça tranche avec ces fuites massives où des millions d'identifiants se baladent en clair du jour au lendemain. Ce « moins de 20 » a quelque chose de rassurant sur l'échelle. Beaucoup moins quand on se met à la place de celui qui en fait partie, avec un mot de passe maître bricolé à la va-vite en 2015 et jamais changé depuis. Petite question du coup, est-ce que vous utilisez vous même un gestionnaire de mot de passe ? Si oui lequel ? Votre mot de passe maître est solide au moins j'espère ? Envoyez-le nous en commentaire on vous dira s'il est bon (C'EST UNE BLAGUE NE FAITES PAS ÇA)