Free Mobile : la double authentification agace certains abonnés !

La double authentification chez Free Mobile : une plaie

avec les pieds

Jusque-là, tout va bien

Un souci pour certains abonnés (dont votre serviteur)

Et c'est le drame !

bientôt régler le souci

Auparavant, il suffisant de renseigner votre identifiant et votre mot de passe pour pouvoir accéder à l'espace abonné Free Mobile (qui est distinct de l'espace abonné Freebox).qu'il faudra renseigner avant de pouvoir accéder au service. Si le système a l'avantage d'être plus sûr, Free l'a un peu implémentéà la va vite, et empêche certains clients de se connecter.. Prenons mon exemple si vous le voulez bien. Hier soir, j'ai voulu accéder à l'espace abonné pour modifier mes options, ce qui n'est possible que depuis cet espace.(tous sont en Nano SIM, et la carte pour le routeur est en Micro SIM. Il est envisageable de la retailler, mais son retour dans le routeur sera alors un problème). Malheureusement,, et l'utilisateur se retrouve donc le bec dans l'eau, dépité et sans solution.. Si toutefois vous arriviez à obtenir un conseiller, ce dernier sera (expérience à l'appui) tout aussi décontenancé que vous, n'ayant pas été prévenu du changement opéré, et. Les appels d'utilisateurs bloqués (que ce soit pour une carte SIM perdue, bloquée, ou pour d'autre cas empêchant de recevoir ce satané code) se sont multipliés, et Free devrait, selon les différents interlocuteurs que j'ai pu avoir,. Patience donc (grincement de dents).Améliorer la sécurité des comptes est forcément un plus pour l'utilisateur. Les systèmes de sécurité mis en place sont pertinents, la plupart du temps, mais parfois plus contraignants pour les utilisateurs que pour les éventuels esprits malveillants ( n'est-ce pas Didier ? ).