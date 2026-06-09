Tchap, la messagerie chiffrée de l'État, piratée : 73 000 comptes touchés

On en dit quoi ?

Voilà un piratage qu'il faut savoir nuancer. Oui, c'est gênant pour une messagerie vendue comme la plus sûre de l'État. Mais non, personne n'a percé son chiffrement. Et ça rappelle une évidence.. Reste une question. Qu'ont bien pu écrire des dizaines de milliers de fonctionnaires dans des salons qu'ils croyaient privés, et qui étaient publics ?