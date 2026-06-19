Pourquoi la DGSI choisit ChapsVision pour remplacer Palantir

Un changement majeur en toute discrétion

Après la migration des données de santé vers une solution d’hébergement souveraine, je veux annoncer que la société française ChapsVision a été retenue par la DGSI pour se substituer au géant américain Palantir

Qui est ChapsVision ?

L’Europe cherche des alternatives à Palantir

Un comité éthique capable de bloquer des contrats

Qu’en penser ?



Le remplacement de Palantir à la DGSI constitue sans doute l’une des décisions les plus symboliques prises récemment en matière de souveraineté numérique. Au-delà du simple changement de fournisseur, l’État français envoie un signal fort : les infrastructures critiques et les outils de renseignement ne peuvent plus dépendre exclusivement de technologies étrangères.



Pour ChapsVision, l’enjeu est désormais de transformer ce succès national en référence européenne. Si ArgonOS parvient à convaincre d’autres gouvernements tout en maintenant les garanties éthiques mises en avant par l’entreprise, la société française pourrait devenir l’un des rares acteurs européens capables de rivaliser avec les géants américains de l’analyse de données.

Dans une vidéo diffusée mardi sur les réseaux sociaux, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a confirmé que la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) avaitCette décision met fin à près de. Utilisé depuis 2016 dans le contexte des attentats de 2015, le logiciel de Palantir devait initialement servir de solution transitoire, le temps de faire émerger une alternative nationale.Fondée en 2019 par l’entrepreneur et polytechnicien, ChapsVision s’est développée à grande vitesse grâce à une stratégie d’acquisitions. Le groupe revendique aujourd’huiSes logiciels sont déjà utilisés dans plusieurs administrations françaises ainsi que dans des domaines sensibles commeAu cœur de son offre figure, une plateforme d’intelligence artificielle et d’analyse de données destinée aux services de renseignement, aux administrations et aux grandes organisations.Le contrat remporté auprès de la DGSI pourrait n’être qu’. Présent à, le président de ChapsVision, Silvano Sansoni, a expliqué que l’entreprise, ainsi qu’avec plusieurs pays d’Asie et du Moyen-Orient.L’semble déjà convaincue. Selon plusieurs médias allemands, l’Office fédéral pour la protection de la Constitution, l’équivalent de la DGSI outre-Rhin, aurait choisi la plateforme ArgonOS pour remplacer les outils de Palantir.L’figure également parmi les marchés étudiés par l’entreprise française, qui entend profiter de la volonté croissante des États de réduire leur dépendance aux technologies américaines dans les secteurs stratégiques.Pour accompagner cette expansion, ChapsVision met en avant undans l’industrie du renseignement numérique. L’entreprise dispose d’uncapable de bloquer certains contrats ou même d’interrompre des projets déjà engagés.Selon Silvano Sansoni, ce comité dispose d’un. Il peut s’opposer à un contrat si le pays concerné ou l’usage envisagé soulève des questions éthiques ou de respect des libertés publiques. Présidé par l’ancien ambassadeur Jean-David Levitte, il s’appuie notamment sur les principes de l’OCDE, la Charte des Nations unies et les réglementations européennes pour évaluer les projets.