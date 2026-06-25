LastPass de nouveau touché : vos noms, e-mails et adresses dérobés

On en dit quoi ?



Que vos coffres soient saufs, tant mieux, mais voir un gestionnaire de mots de passe se faire vider ses fichiers clients pour la troisième fois en dix ans, ça commence à faire beaucoup. Le maillon faible, cette fois, c'est un outil marketing tiers que personne n'avait sur son radar, et le problème n'est même plus vraiment technique. Reste que quand on confie ses secrets les plus sensibles à une société, on aimerait qu'elle soit irréprochable partout, et là LastPass enchaîne les incidents.