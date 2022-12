Le piratage de LastPass est plus sévère qu'annoncé par la firme

Un piratage aux conséquences fâcheuses

Un service toujours fonctionnel

LastPass Password Manager Logmein, Inc. Télécharger

Ce souci serait lié à une première attaque datant d'août dernier qui avait permis aux esprits malveillants de consulter le code source de LastPass. Après avoir été évasif et plutôt rassurant sur les données collectées par les pirates, Karim Toubba, le dirigeant de LastPassLa firme tente de rassurer ses clients en indiquant que. Ces derniers pourraient tout de même réussir à déchiffrer ces données (par des attaques de force brute, ou en tentant d'accéder au mot de passe principal des utilisateurs par un autre moyen). Les utilisateurs pourraient donc trouver sage de. Pour rappel, l'éditeur LogMein a fait évoluer son modèle économique l'année dernière, et propose désormais une formule gratuite qui n'est valable que pour une seule catégorie d'appareil (ordinateurs ou périphériques mobiles). Si vous utilisez le gestionnaire sur un Mac et un iPhone/iPad, il faut désormais mettre la main au portefeuille pour continuer de bénéficier de l'accès au trousseau sur les deux appareils.Le programme nécessite un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS 14.0 minimum, ou une Apple Watch . La formule Premium est accessible via un achat intégré à 37,99 euros par an (ou à partir de 2,90 euros par mois via le site officiel ).