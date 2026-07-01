Une vulnérabilité dans "Masquer mon e-mail" pourrait révéler votre véritable adresse

Une vulnérabilité toujours exploitable

Apple promet une correction… qui se fait attendre

Pourquoi cette faille est-elle préoccupante ?

Qu’en penser ?



Même si les détails de cette faille n’ont pas été dévoilés publiquement, le fait qu’elle soit connue d’Apple depuis plus d’un an soulève des questions. La protection de la vie privée est l’un des principaux arguments de la marque, et Masquer mon e-mail fait partie des fonctionnalités les plus mises en avant dans cet écosystème. En attendant un correctif officiel, les utilisateurs les plus sensibles à la confidentialité ont tout intérêt à rester vigilants lorsqu’ils utilisent ces alias pour protéger leur identité.

La faille a été découverte par Tyler Murphy, cofondateur d’, qui l’a signalée à Apple dès juin 2025 en suivant la procédure interne. Après avoir accusé réception du rapport, la firme a indiqué enquêter sur le problème.Selon le chercheur, les tests réalisés avec plusieurs volontaires ont montré que. De son côté,affirme avoir pu reproduire le problème cette semaine avec l’une de ses propres adresses anonymisées. Par mesure de sécurité, les détails techniques de l’exploitation n’ont pas été rendus publics afin d’éviter que la faille ne soit utilisée à grande échelle.Les échanges entre le chercheur et Apple se sont poursuivis pendant plus d’un an. En mars 2026, la Pomme a indiqué que le problème avait été résolu grâce à une modification de son système. Mais, après de nouveaux tests, Tyler Murphy a toutefois constaté que lEn mai, Apple a confirmé que l’enquête se poursuivait et a demandé au chercheur deavant la publication d’un correctif. La société aurait ensuite évoqué une mise à jour de sécurité attendue “dans les prochaines semaines”, sans qu’elle n’ait encore été déployée.Disponible avec un abonnement iCloud+,Le problème est qu’une fois cette adresse réelle retrouvée, elle peut être recoupée avec les nombreuses bases de données publiques disponibles sur Internet. Il devient alors. Cette situation pourrait notamment concerner les personnes qui l'utilisent pour limiter le spam, protéger leur identité ou renforcer leur confidentialité en ligne.