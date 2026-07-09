Apple réservera l'IA des caméras de l'app Maison aux abonnés iCloud+ 2 To, à 9,99 euros par mois
Par Vincent Lautier - Publié le
Repéré dans la bêta de macOS 27, un détail va faire râler, puisque les nouvelles fonctions d'Apple Intelligence pour les caméras de l'app Maison exigeront un abonnement iCloud+ d'au moins 2 To, facturé 9,99 euros par mois. De quoi transformer une simple mise à jour logicielle en argument d'abonnement, et forcément, ça passe déjà mal.
Ces fonctions, découvertes dans les notes de version de la troisième bêta de macOS 27 Golden Gate, tournent toutes autour de l'analyse vidéo. L'app Maison saura rédiger des résumés écrits des alertes de mouvement et des événements marquants de la journée, retrouver un moment précis grâce à une recherche en langage naturel du genre un homme en pull vert a déposé un gros colis, regrouper les séquences filmées par plusieurs caméras et remonter automatiquement les passages les plus pertinents, le tout jusqu'en 4K. Sur le papier, c'est exactement ce qu'on attend d'une vidéosurveillance moderne, et ces nouveautés arriveront cet automne avec iOS 27 et macOS 27.
Là où il risque d'y avoir un souci, c'est que ces traitements demandent plus de stockage et surtout davantage de puissance de calcul pour mâcher les vidéos, et Apple aurait choisi de lier tout ça à son offre iCloud+ de 2 To, soit 9,99 euros par mois, ou à un abonnement Apple One Premier à 34,99 euros qui embarque déjà cette capacité. Le souci, c'est le grand écart avec les tarifs d'entrée, puisque la vidéo sécurisée HomeKit fonctionne déjà à partir du forfait à 0,99 euro pour une caméra, ou celui à 2,99 euros pour cinq caméras, ce qui veut dire qu'il faudra grimper tout en haut de la grille, à un prix presque dix fois supérieur, uniquement pour débloquer la partie intelligente.
Avant de tout casser, il faut quand même rappeler que les vidéos de la caméra sécurisée HomeKit ne sont pas décomptées de votre stockage iCloud, si bien que vos 2 To restent entièrement disponibles pour vos photos, vos sauvegardes et le reste. Apple avance aussi que sa cible, les foyers équipés de plusieurs caméras 4K, possède souvent déjà plusieurs iPhone, iPad et Mac dont les sauvegardes remplissent vite l'espace, et donc paie fréquemment le forfait 2 To. Pour ces utilisateurs-là, la note ne change pas vraiment, mais pour celui qui a juste une caméra et le petit forfait, c'est franchement pénible.
Verrouiller une fonction logicielle derrière le palier de stockage le plus cher, quand la vidéo sécurisée démarre à moins d'un euro, c'est une manière assez habile de pousser iCloud+ tout en habillant ça en contrainte technique. L'argument des gros utilisateurs déjà abonnés tient la route pour une partie du public, mais le principe de faire payer l'IA au poids du disque plutôt qu'avec une option dédiée est quand même un peu agaçant. Bon, comme tout ça sort d'une bêta, rien n'empêche Apple de revoir sa copie d'ici l'automne.
Ce que l'IA promet aux caméras
Ces fonctions, découvertes dans les notes de version de la troisième bêta de macOS 27 Golden Gate, tournent toutes autour de l'analyse vidéo. L'app Maison saura rédiger des résumés écrits des alertes de mouvement et des événements marquants de la journée, retrouver un moment précis grâce à une recherche en langage naturel du genre un homme en pull vert a déposé un gros colis, regrouper les séquences filmées par plusieurs caméras et remonter automatiquement les passages les plus pertinents, le tout jusqu'en 4K. Sur le papier, c'est exactement ce qu'on attend d'une vidéosurveillance moderne, et ces nouveautés arriveront cet automne avec iOS 27 et macOS 27.
Pourquoi 2 To, et à quel prix
Là où il risque d'y avoir un souci, c'est que ces traitements demandent plus de stockage et surtout davantage de puissance de calcul pour mâcher les vidéos, et Apple aurait choisi de lier tout ça à son offre iCloud+ de 2 To, soit 9,99 euros par mois, ou à un abonnement Apple One Premier à 34,99 euros qui embarque déjà cette capacité. Le souci, c'est le grand écart avec les tarifs d'entrée, puisque la vidéo sécurisée HomeKit fonctionne déjà à partir du forfait à 0,99 euro pour une caméra, ou celui à 2,99 euros pour cinq caméras, ce qui veut dire qu'il faudra grimper tout en haut de la grille, à un prix presque dix fois supérieur, uniquement pour débloquer la partie intelligente.
Oui mais
Avant de tout casser, il faut quand même rappeler que les vidéos de la caméra sécurisée HomeKit ne sont pas décomptées de votre stockage iCloud, si bien que vos 2 To restent entièrement disponibles pour vos photos, vos sauvegardes et le reste. Apple avance aussi que sa cible, les foyers équipés de plusieurs caméras 4K, possède souvent déjà plusieurs iPhone, iPad et Mac dont les sauvegardes remplissent vite l'espace, et donc paie fréquemment le forfait 2 To. Pour ces utilisateurs-là, la note ne change pas vraiment, mais pour celui qui a juste une caméra et le petit forfait, c'est franchement pénible.
On en dit quoi ?
Verrouiller une fonction logicielle derrière le palier de stockage le plus cher, quand la vidéo sécurisée démarre à moins d'un euro, c'est une manière assez habile de pousser iCloud+ tout en habillant ça en contrainte technique. L'argument des gros utilisateurs déjà abonnés tient la route pour une partie du public, mais le principe de faire payer l'IA au poids du disque plutôt qu'avec une option dédiée est quand même un peu agaçant. Bon, comme tout ça sort d'une bêta, rien n'empêche Apple de revoir sa copie d'ici l'automne.