Apple réservera l'IA des caméras de l'app Maison aux abonnés iCloud+ 2 To, à 9,99 euros par mois

On en dit quoi ?



Verrouiller une fonction logicielle derrière le palier de stockage le plus cher, quand la vidéo sécurisée démarre à moins d'un euro, c'est une manière assez habile de pousser iCloud+ tout en habillant ça en contrainte technique. L'argument des gros utilisateurs déjà abonnés tient la route pour une partie du public, mais le principe de faire payer l'IA au poids du disque plutôt qu'avec une option dédiée est quand même un peu agaçant. Bon, comme tout ça sort d'une bêta, rien n'empêche Apple de revoir sa copie d'ici l'automne.